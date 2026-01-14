Repetto reveló la verdadera razón del fichaje de Edwin Mosquera a Santa Fe

La temporada deportiva de 2026 está a punto de comenzar y dos de los principales protagonistas serán Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, dos escuadras que disputarán el primer título del año con la Superliga BetPlay, pero que también se están robando las miradas del FPC con el mercado de fichajes que están llevando a cabo.

El cuadro 'tiburón' brilla con la contratación de Luis Muriel y manteniendo una base sólida de los jugadores que quedaron campeones de la liga de clausura 2025. Mientras que por el lado del cuadro 'cardenal' hay un panorama más complicado, no solo porque Pablo Repetto empieza este proyecto desde cero, sino que lo hace también con una contratación que no gustó del todo en los fanáticos y fue la de Edwin 'Shirra' Mosquera.

Repetto habló sobre el fichaje de Mosquera

El entrenador uruguayo ha causado grandes expectativas en las directivas del club, el plantel de jugadores y los fanáticos también le tienen fe por su pasado en Nacional de Uruguay, Liga de Quito y demás, pero lo que está haciendo en el mercado de fichajes no los tienen del todo satisfechos.

La "gota que derramó el vaso" fue saber que Edwin Mosquera estaría en los planes del club, estaría realizándose los respectivos exámenes médicos y solo le haría falta firmar contrato. Esta contratación no gusta por su pasado en Millonarios, su historial de lesiones y bajo rendimiento, pero aún así Pablo Repetto lo respaldó profundamente.

"Es normal y sabíamos en el momento que se iba a contratar que era un jugador que quizás en Millonarios jugó, pero que quizá no mostró el nivel que había tenido antes cuando estuvo en Argentina, en Aldosivi, en la MLS, con características que para nosotros son importantes, con ida y vuelta, velocidad, y debe retomar la confianza. Apuntamos a él no solo por el conocimiento que tenemos de u último semestre, sino por lo anterior de él. Hay incluso una declaración de Falcao en donde comenta que estaba muy bien y vemos también el potencial que vio Falcao".

¿Cómo le fue a Mosquera jugando en Millonarios?

El extremo de 24 años arribó al cuadro 'embajador' desde el fútbol estadounidense en el segundo semestre de la temporada 2025. Desde entonces, tuvo la oportunidad de jugar 17 partidos, dos de ellos en Copa BetPlay, para sumar más de 800 minutos dentro del terreno de juego.