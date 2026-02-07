Restrepo habló de su futuro tras derrota con Inter Bogotá: “el diálogo está”

El Deportivo Independiente Medellín no levanta cabeza y sigue sin conocer la victoria luego de cinco fechas en la presente Liga BetPlay (registrando tres derrotas y dos empates), el equipo ‘poderoso de la montaña’ cayó 2-1 de local frente al Internacional de Bogotá y ahondó su crisis.

El conjunto rojo de Antioquia se mostró errático en el partido, con jugadores visiblemente afectados por la baja de confianza que acumula la falta de resultados positivos, un panorama realmente preocupante que deja al club comprometido en la liga y con gran incertidumbre para lo que será la fase previa de la Copa Libertadores.

Alejandro Restrepo habló de su continuidad en el banquillo del Medellín

El entrenador antioqueño de 44 años, quien durante grandes partes del partido sufrió el rechazo de una parte de la hinchada pidiendo su renuncia, habló en rueda de prensa posterior a la derrota contra el equipo bogotano y dejó claro que su cargo no está garantizado y que es algo que se analiza constantemente con las directivas.

“Esa conversación o ese diálogo con los directivos siempre está... en el momento que se deba tener, se tiene, se evalúa, se miran los errores que se están cometiendo… y de parte nuestra siempre está esa apertura”, dijo Alejandro Restrepo.

¿Habrá cambio drástico de módulo táctico para revertir la situación en el DIM?

Los partidos pasan y los resultados no se ven en el Medellín, además, en este partido contra el Inter Bogotá se vio un juego muy poco vistoso y falto de carácter, sin embargo, el entrenador aseguró que esto tiene que ver más con el fortalecimiento de la mentalidad más que en el módulo táctico y los jugadores específicos que están en la cancha.

“Hoy ingresaron los mismos 11 que prácticamente terminaron o jugaron casi el partido completo en Bogotá, que nos ilusionó con la manera de competir y de jugar del equipo… y no es la misma de hoy”, aseguró Restrepo.

“La verdad que no creo (que esta situación se pueda revertir) por un cambio de módulo o por cambiar los jugadores... seguramente hay aspectos en lo mental, que lo hemos venido trabajando tanto individual como grupal”, añadió el estratega.

