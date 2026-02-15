Restrepo no se esconde; preocupaciones para del debut de Medellín en Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín no pasa por un buen momento en el inicio de la temporada 2026 al registrar solo seis puntos, después de una victoria, tres empates y tres derrotas en siete fechas jugadas de la Liga BetPlay.

Este sábado 14 de febrero, el conjunto antioqueño dio una nueva muestra de su irregular desempeño al empatar en condición de local 1-1 con Deportivo Pereira.

Al término del compromiso, al entrenador Alejandro Restrepo se le consultó sobre las preocupaciones que tiene de cara al debut en la Copa Conmebol Libertadores.

Preocupaciones en Medellín para la Copa Libertadores

En rueda de prensa, Restrepo aseguró que más que preocuparle, le ocupa la recuperación física de los jugadores de cara el partido contra Liverpool Fc de uruguay por la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores.

"Nos ocupa recuperarnos bien. El trabajo se ha hecho, tenemos que ser autocríticos, no nos pueden hacer un gol así, lo hablamos con los futbolistas. Tenemos que corregir, ponernos bien físicamente, por que no hay tiempo para entrenar los detalles", dijo el entrenador de Medellín.

Por otro lado, Restrepo explicó que debido al poco tiempo para trabajar espera "identificar los detalles" y "transmitir bien el plan para afrontar el duelo contra Liverpool Fc".

Fecha y hora para el debut de Medellín en Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín debutará en la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores el martes 17 de febrero en condición de visita frente a Liverpool Fc de Uruguay en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo.

El encuentro tendrá su pitazo inicial a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano.