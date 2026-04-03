Resultados que necesita Millonarios para seguir en el grupo de los ocho en la Liga BetPlay

Millonarios puso en riesgo su permanencia en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay al perder en condición de visita en la fecha 15 ante Jaguares de Córdoba.

Con este resultado, el conjunto 'embajador', quedó ubicado parcialmente en la séptima posición con 21 puntos.

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"Millonarios no hace cuentas"

Al término del partido, al entrenador Fabián Bustos se le consultó por las cuentas que hace Millonarios para clasificar a los playoffs.

Bustos aseguró que no hace cuentas y se respaldó en que la clasificación depende de los resultados de Millonarios.

“No hacemos cuentas porque si hiciéramos cuentas estaríamos afuera. Se dijo que era muy difícil, cuando nos tocó asumir. También era muy difícil pasar en Sudamericana, ya estamos en fase de grupos. En el torneo quedan cuatro fechas. No hacemos cuentas, no me gusta hacer cuentas. Si hubiéramos ganado estaríamos más tranquilos. Cuando llegué estábamos muy afuera, gracias al trabajo de los jugadores estamos entre los ocho. Podemos quedar afuera en esta misma fecha, pero dependemos de nosotros. También tenemos rivales directos con los que debemos competir, debemos ir partido a partido, tratando de conseguir los resultados. Millonarios tiene la obligación de pelear todo”, dijo.

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Millonarios, en riesgo

La posición de Millonarios dentro del grupo de los ocho está en riesgo, ya que el club embajador tiene calendario completo y algunos rivales directos aún tienen partidos pendientes.

Es el caso de Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali y Águilas Doradas, que con 19 puntos, podrían superar a Millonarios cuando se pongan al día.

Para mantenerse en el grupo de los ocho, los capitalinos necesitan que no haya un ganador en el duelo que disputarán Bucaramanga y Águilas Doradas corresponde a las fecha 7.

Además, que Deportivo Cali no supere a Junior en su compromiso de la jornada 15.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 31 puntos

2. Deportivo Pasto - 28 puntos

3. Deportes Tolima - 26 puntos

4. Once Caldas - 25 puntos

5. Junior - 25 puntos

6. América - 24 puntos

7. Millonarios - 21 puntos

8. Internacional - 21 puntos

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9. Llaneros - 20 puntos

10. Bucaramanga - 19 puntos

11. Deportivo Cali - 19 puntos

12. Águilas Doradas - 19 puntos

13. Santa Fe - 18 puntos

14. Medellín - 17 puntos

15. Fortaleza - 15 puntos

16. Jaguares - 14 puntos

17. Cúcuta - 12 puntos

18. Alianza - 12 puntos

19. Boyacá Chicó - 11 puntos

20. Pereira - 6 puntos