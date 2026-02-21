Once Caldas derrotó 4-2 a Fortaleza CEIF este sábado 21 de febrero por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Fue un partido de ida y vuelta, con emociones constantes y varios goles en Manizales.

El conjunto blanco golpeó primero. Apenas corrían diez minutos cuando Jefry Zapata apareció para abrir el marcador, confirmando el buen arranque del local, que salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial.

Sin embargo, Fortaleza respondió con carácter. A los 17 minutos, Andrés Felipe Amaya, quien atraviesa un destacado momento deportivo, encontró el empate y silenció por instantes el Palogrande. El delantero definió con precisión para el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso tras un primer tiempo dinámico y equilibrado.

El complemento no dio tregua. Apenas a los dos minutos de la segunda parte, Dayro Moreno volvió a adelantar a Once Caldas, ratificando su olfato goleador. La celebración fue breve, porque el visitante no bajó los brazos.

Sobre los 12 minutos, el juez central sancionó un penal a favor de Fortaleza. Andrés Arroyo asumió la responsabilidad y convirtió desde el punto blanco, decretando el 2-2 y reavivando la tensión en el compromiso.

El duelo entró entonces en un tramo de alta intensidad, con ambos equipos buscando el arco rival. Fue nuevamente Dayro Moreno, a los 30 minutos del segundo tiempo, quien inclinó la balanza a favor del cuadro albo, firmando su doblete y devolviendo la ventaja al local.

Fortaleza intentó reaccionar, pero dejó espacios en defensa. A los 41 minutos, Deinner Quiñones sentenció la historia con el cuarto tanto para Once Caldas, sellando el 4-2 definitivo y desatando la fiesta en Manizales.

Con este resultado, Once Caldas llegó a 13 puntos y se ubicó en la tercera posición del campeonato, consolidando su buen momento. Fortaleza, por su parte, quedó undécimo con 10 unidades y una diferencia de gol de -3.

Próximos partidos de Once Caldas y Fortaleza

El próximo reto del blanco será el viernes 27 de febrero a las 8:30 de la noche frente a Boyacá Chicó nuevamente en Manizales. Fortaleza CEIF volverá a jugar el sábado 7 de marzo ante Jaguares de Córdoba en Techo por la décima fecha, teniendo en cuenta que su duelo de la novena jornada frente a Independiente Santa Fe fue adelantado y terminó 1-1.