¡Listo el Hotel! Selección Colombia estrenará lujosa sede en Barranquilla

Excelentes noticias para el fútbol colombiano en general, el periodista Carlos Antonio Vélez dio a conocer que concluyó la construcción del hotel de lujo para la Selección Colombia en Barranquilla. El proyecto será entregado la próxima semana.

¡Listo el hotel! Barranquilla se consolida como la casa de la Selección Colombia

Cabe recordar que en Barranquilla se han logrado 5 clasificaciones en 6 eliminatorias jugadas, que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez tendrá un nuevo Aforo, el escenario deportivo pasará de 45 mil a 65 mil espectadores en una nueva ampliación, la cual ha contado con el control del alcalde de la ciudad, Alejandro Char, y el mismo presidente de la Federación, Ramón Jesurún.

El pasado 23 de enero diferentes medios reportaron la visita del máximo dirigente del fútbol profesional colombiano, el primer mandatario confirmó que ya concluyó el retiro total de la grama, mientras continúan los trabajos de excavación y demolición. En anteriores oportunidades se reveló que habían comenzado con la remodelación de los camerinos y el traslado de los arcos.

Listo el hotel de la Federación Colombiana de Fútbol: "50 habitaciones, ahí concentrarán la Selección colombiana en el futuro"

El mensaje comenzó con un llamado para los jugadores, jugadoras, y técnicos: “les dan todas las herramientas y todas las facilidades para que triunfen, pero no es ganar partidos, partidos gana todos los equipos del mundo. Todos. Hasta los menos, menos; un partidito han ganado. No, se trata de ganar títulos. Y en eso sí nos están debiendo, muchachos. Y le están debiendo a la Federación”.

Este nuevo proyecto se suma a las fortalezas que consolidan a Barranquilla como la sede de la Selección Colombia: “El sueño, porque lo conozco, lo sé, el sueño del presidente de la Federación era este. Entregarle al fútbol colombiano una sede con todos los hierros y está en la Alameda del Río, en Barranquilla”.

La FCF gasta entre 5 y 10 millones de pesos por noche en alojamiento cada vez que la Selección se concentra: “Canchas de todos los colores y todos los sabores, con el mismo pasto del metropolitano. y el hotel se construyó, 50 habitaciones ahí concentrarán la Selección colombiana en el futuro Y las selecciones nacionales”.

Las 50 habitaciones están pensadas en optimizar la comodidad y el rendimiento de jugadores y cuerpo técnico. En anteriores oportunidades se manejó una cifra estimada de inversión de $35.000 millones de pesos.