Revelan la gravedad de la lesión de Falcao en Millonarios

Este lunes 9 de marzo, Millonarios vuelve a la acción en la presente edición de la Liga BetPlay para enfrentar a Cúcuta Deportivo por le décima fecha de la competencia, certamen donde el equipo ‘embajador’ necesita sumar puntos con urgencia, pues de momento se ubica en la casilla 12 con 11 puntos.

El equipo azul de la capital del país llega a este compromiso en el Estadio El Campín con muy buenas sensaciones tras su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, sin embargo, no todos son buenas noticias en Millonarios, pues el club no podrá contar con Radamel Falcao para lo que será el duelo de esta tarde (6:20 p.m.)

Explicaron la lesión que sufre Radamel Falcao

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, el ‘Tigre’ Falcao no fue convocado para el duelo contra Cúcuta porque sigue con “una molestia muscular que no es de gravedad”, por eso, “no quieren arriesgarlo porque él se conoce su cuerpo más que nadie y prefiere no estar en el partido de este lunes”, así que su regreso no demoraría y estaría para la fecha 11 en el partido de visitante contra Boyacá Chicó el sábado 14 de marzo.

Radamel se perderá entonces su cuarto partido con Millonarios debido a molestias físicas, recordando que es baja desde el pasado 14 de febrero en el duelo por Liga BetPlay contra Llaneros donde sufrió una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha.

Además, hay que recordar que el delantero de 40 años tuvo que ausentarse de los dos primeros partidos de este campeonato por la sanción que arrastraba desde el torneo apertura del 2025 cuando criticó con dureza al arbitraje.

¿Por qué Falcao fue convocado a la Copa Sudamericana si todavía estaba lesionado?

Se creía que el ‘Tigre’ estaba en plenitud de condiciones para el duelo contra Atlético Nacional por la competencia internacional, sin embargo, el delantero no fue titular y tampoco ingresó al segundo tiempo, así que se generó dudas sobre su estado físico y el técnico Fabián Bustos dejaría claro en rueda de prensa posterior que Radamel “no estaba al 100 %”.

Así las cosas, en la interna de Millonarios ya se sabía con anterioridad que Falcao no estaría en el partido contra Nacional y solo estaría dentro de los convocados acompañando a sus compañeros en el banquillo de suplentes “por una razón más anímica que otra cosa”, aseguró el periodista Guillermo Arango de Win Sports, quien advirtió que si el compromiso iba a penaltis lo más seguro es que Radamel si entrara para patear uno de los cobros.