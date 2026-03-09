Se conoció la gravedad de la lesión de Daniel Muñoz ¿Se complica el Mundial?

La lesión de Daniel Muñoz encendió las alarmas en Colombia. El lateral del Crystal Palace salió entre gestos de dolor en pleno partido de Premier League y con el Mundial cada vez más cerca, la preocupación fue inmediata tanto en su club como en la Selección Colombia. Sin embargo, horas después del susto inicial, finalmente se conoció el diagnóstico oficial.

Qué lesión sufrió Daniel Muñoz con Crystal Palace

El colombiano Daniel Muñoz se lesionó el pasado 5 de marzo durante el partido entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur por la Premier League.

La acción ocurrió en el primer tiempo, cuando el lateral intentó disputar una pelota y recibió una fuerte entrada del brasileño João Victor de Souza Menezes. El impacto provocó una aparatosa caída sobre su hombro, lo que lo obligó a abandonar el terreno de juego apenas a los 12 minutos del encuentro.

Las imágenes mostraron al colombiano con evidentes gestos de dolor en el brazo, lo que generó preocupación inmediata por la posibilidad de una lesión grave, especialmente teniendo en cuenta la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, el panorama terminó siendo mucho más alentador de lo que se temía inicialmente.

El tiempo de recuperación y su situación con la Selección Colombia

Según informó el periodista de ESPN Julián Capera, los exámenes médicos confirmaron que la lesión no compromete ni ligamentos ni huesos, descartando así un problema de mayor gravedad.

El diagnóstico indica que Muñoz tendrá un tiempo de recuperación estimado entre 10 y 12 días, por lo que estaría fuera de las canchas aproximadamente dos semanas.

Esto significa que, en principio, el lateral podría estar disponible para los próximos partidos de la Selección Colombia, que enfrentará a Selección de Croacia y Selección de Francia el 27 y 29 de marzo, respectivamente.

Estos amistosos serán clave para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, ya que servirán como preparación frente a rivales de alto nivel antes del Mundial.

Un susto que terminó en alivio

Daniel Muñoz es actualmente uno de los jugadores más importantes tanto en Crystal Palace como en la Selección Colombia, donde se ha consolidado como titular indiscutido en el lateral derecho.

Por esa razón, la posibilidad de una lesión grave generó preocupación entre aficionados, cuerpo técnico y compañeros. Finalmente, el parte médico trajo tranquilidad: el colombiano no corre riesgo de perderse el Mundial y su recuperación apunta a ser rápida.

Ahora todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días y si llega con ritmo suficiente para volver a competir antes de los amistosos de la ‘Tricolor’, que marcarán el inicio del tramo final de preparación rumbo a la Copa del Mundo.