Millonarios completó los cupos con futbolista que viene de Portugal: hay gran sorpresa

A lo largo de esta semana se ha hablado muchísimo de Millonarios por la buena cara que dejó tras golear al Deportivo Pereira, equipo que está en zonas incómodas de la tabla de posiciones, y, nada más ni nada menos que eliminar a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana.

En el mercado de fichajes, se armaron con Rodrigo Contreras que viene dando de qué hablar, el regreso de Falcao García, el uruguayo Édgar Elizalde, Mateo García y Rodrigo Ureña en el mediocampo, entre otros. Por los lados del equipo femenino, también ha habido novedades y un buen inicio superando a Orsomarso y a Internacional de Bogotá.

Si el club masculino se arma, el femenino no puede desilusionar, especialmente en busca de llegar a su primera final y conseguir el título que tanto apuesta con Angie Vega. De hecho, de manera sorpresiva e inesperada, Millonarios confirmó el fichaje de Elizabeth Carabalí, quien viene de Europa y que jugó en Selección Colombia.

ELIZABETH CARABALÍ ES NUEVA JUGADORA DE MILLONARIOS

Para afrontar la Liga BetPlay Femenina 2026, Millonarios se armó con Isabella Sánchez, Eudis Garrido y Diana Celis, esta última que regresa a la institución. También Lina Arboleda y María Fernanda Viáfara, cuota de Selección Colombia Sub-20. Kelly Restrepo, Karina Valencia, Sandra Ibargüen, entre otras que se unieron.

De manera sorpresiva y con la espera de la tercera fecha ante Atlético Nacional, Millonarios confirmó el fichaje de Elizabeth Carabalí, defensora central colombiana de 24 años con una amplia trayectoria y con experiencia en la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20.

Por medio de una publicación, Millonarios Femenino escribió que, “¡seguridad pura, visión y velocidad para la defensa Embajadora! Elizabeth Carabalí se viste de Azul y Blanco. Llega para aportar toda su inteligencia de juego, su rapidez en los cierres y esa gran capacidad para salir con juego largo desde el fondo”.

La defensora vallecaucana de 24 años viene de Portugal con un paso de dos años por el Famalicao. Elizabeth Carabalí jugó en América de Cali, Llaneros, Atlético Nacional, La Equidad (actualmente Internacional de Bogotá) y Al Qadsiah antes de llegar a suelo portugués.

Con esta amplia trayectoria y con pasos internacionales, además de jugar en la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20, Millonarios firmó a la defensora para seguir fortaleciendo la parte defensiva. Vale la pena acotar que ya ha recibido dos goles en las dos fechas que van frente a Internacional de Bogotá.

El próximo reto de Millonarios será ante Atlético Nacional con la necesidad de seguir por un buen camino en este torneo, dado que están en la parte alta con seis unidades de seis posibles.