Medellín dio con el reemplazo de Aguerre: firmará por dos años

Acabó la temporada para el Deportivo Independiente Medellín con la imposibilidad de quedar campeón. Pelearon el título de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2025, y, aunque fueron líderes del segundo torneo, las fases finales acabaron con las ilusiones antioqueñas. Además, en la Copa BetPlay también perdieron, nada más ni nada menos que contra su rival de patio, Atlético Nacional.

En ese orden de ideas, Medellín tiene que preparar una buena pretemporada, acudir al mercado de fichajes para contratar a jugadores de peso para volver a ganar un título. Han quedado en deuda con las finales tanto en Liga BetPlay como en Copa y quieren salir de ese problema.

Este lunes 22 de diciembre, el club informó que, “los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fáiner Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”.

LISTO EL REEMPLAZO DE WASHINGTON AGUERRE

Para afrontar la Copa Libertadores, Medellín debe hacer un esfuerzo en el mercado de fichajes para intentar llegar lejos en la competencia internacional. Enfrentarán en la fase 2 al Liverpool de Uruguay. Justamente, tras la partida de Washington Aguerre que jugará con Peñarol, ya tendrían lista la contratación de Salvador Ichazo.

Aunque se esperaba que Salvador Ichazo cumpliera su contrato con el Deportivo Pereira, la situación parece insostenible por la falta de pagos. El uruguayo presentó su renuncia este martes 23 de diciembre y quedará libre. Desde hace unos días, se estaba hablando sobre la posibilidad de que el Medellín lo fichara para reemplazar a Washington Aguerre.

La espera llegó a su final. De acuerdo con Mariano Olsen, el guardameta será nuevo arquero del Deportivo Independiente Medellín. Lo que han filtrado también es que firmaría por dos años con el cuadro ‘Poderoso’.









NUEVA BAJA PREOCUPANTE PARA EL PEREIRA

Todavía no se ha definido nada acerca de la continuidad en el profesionalismo por parte del Deportivo Pereira tras las incesantes deudas del club para con los jugadores y la parte administrativa de la institución. El equipo pereirano, a falta de la decisión definitiva acerca de la suspensión total del reconocimiento deportivo ya tiene calendario completo.

Sin embargo, la gran pregunta es con qué jugadores afrontaría la Liga BetPlay después de la salida de Salvador Ichazo, Carlos Darwin Quintero, José David Moya, Kelvin Osorio, Yesus Cabrera, Jhon Edison Largacha, Luis Felipe Mosquera, Samy Merheg y Adrián Estacio.

Bajo este panorama, y sin conocer si el Pereira pierde o no su reconocimiento deportivo, el club ya ha presentado un total de nueve bajas que podrían ser más ante esta situación que parece no tener remedio. Además, se trata de la salida de referentes como Salvador Ichazo, Carlos Darwin Quintero, José David Moya, Yesus Cabrera o el goleador, Samy Merheg.