Selección Colombia: decisión con David Ospina para el Mundial

La Selección Colombia conoció su grupo y rivales en la Copa del Mundo de 2026, después de realizarse el sorteo. El equipo nacional quedó instalado en la zona K y se medirá con Portugal, Uzbekistán y un seleccionado que llegará del repechaje internacional (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo).

Ahora, en el país hay gran expectativa por la elección que hará el director técnico Néstor Lorenzo de los 26 jugadores que disputarán el Mundial.









David Ospina sí o sí va al Mundial

Este martes 9 de diciembre, en La Fm Más Fútbol, Eduardo Luis López y Juan Felipe Cadavid anticiparon que el cuerpo técnico de la Selección Colombia ya tomó una decisión con el guardameta David Ospina de cara a la Copa del Mundo.

Según se explicó, la determinación es que Ospina "sí o sí" va a ser parte de la nómina que estará en el Mundial.

"A David Ospina ya le informaron que es el tercer arquero en el Mundial", afirmó Cadavid.

Por otro lado, se aseguró que el guardameta se le dijo que se pretende que cumpla con un pape de líder para darle manejo al plantel.

¿Cuáles serán los porteros de Colombia en el Mundial?

Con la presencia casi confirmada de David Ospina como tercer portero, ahora se está a la espera por conocer los nombres de los otros dos guardametas que tendrá Colombia en el Mundial.

Inicialmente se presume que Camilo Vargas mantendrá su puesto como arquero titular, mientras que la segunda alternativa podría estar entre Kevin Mier y Álvaro Montero.