Revolcón en Santa Fe; Repetto busca la salida de 5 jugadores más

Independiente Santa Fe se alista para lo que será una nueva temporada con grandes aspiraciones, el equipo rojo de la capital del país ha decidido contratar un entrenador de alta categoría para lo que será su participación en la próxima Copa Libertadores, donde el uruguayo Pablo Repetto tendrá la misión de realizar una gran campaña, sabiendo que el conjunto ‘cardenal’ viene de ser campeón y busca pelear más títulos en el 2026.

El ‘León’ será uno de los equipos colombianos que tenga presencia en torneo internacional la siguiente temporada, así que los hinchas santafereños esperan grandes incorporaciones a su plantilla, que de momento no ha informado de manera oficial ninguna llegada.

Santa Fe busca la salida de otros 5 jugadores

El equipo ‘cardenal’, que ya se ha despedido de Santiago Mosquera, Edward López, Ángelo Rodríguez, Elvis Perlaza, Yairo Moreno y Joaquín Sosa, alista la salida de más futbolistas, así lo confirmó el periodista Miguel París, asegurando que debido a la reducción en la inscripción de jugadores que ha impuesto la Dimayor para el 2026 (pasa de 30 a 25), Santa Fe busca ceder varios jugadores de su plantilla a otros clubes.

En el listado aparece David Ramírez Pisciotti (ya acordó con Fortaleza), Santiago Tamayo, Tomás Molina, Ángel Mora y Juan ‘Rolo’ Sánchez, además, según información del periodista Carlos Alemán de Win Sports, otro de los futbolistas que Santa Fe busca ceder en condición de préstamo (por un año y sin opción de compra) sería el mediocampista Jhon Wenceslao Meléndez, quien interesa en Deportivo Pasto y Cúcuta.

Los fichajes que el ‘León’ quiere en su plantilla para 2026

Uno de los nombres que según reportes ya tendría muy avanzado su incorporación al cuadro ‘cardenal’ es el delantero uruguayo Franco Fagúndez, quien llegaría procedente del Santos Laguna de México.

Por otro lado, Pablo Repetto está en la búsqueda de un lateral y dentro de las opciones aparece Luis Palacios del Once Caldas, así como también el jugador Walmer Pacheco, actual futbolista del Deportivo Pereira.