Superliga 2026: anunciaron fechas de la serie entre Junior y Santa Fe

Los dos últimos campeones de la Liga BetPlay serán los protagonistas de la Superliga del fútbol colombiano en el 2026, una serie de ida y vuelta que tendrá a Santa Fe midiendo fuerzas contra el Junior de Barranquilla por alzar un nuevo título.

La Dimayor continúa con la tradición de disputar esta superliga en un año donde el campeonato local se acortó debido al Mundial de la FIFA 2026, una serie que ofrece un título oficial que se entrega de manera ininterrumpida desde el 2012.

Dimayor anunció fechas para la Superliga BetPlay del 2026

El organismo que regula el fútbol colombiano anunció este domingo 28 de diciembre las fechas oficiales de los partidos de la próxima Superliga, donde el conjunto ‘tiburón’ empezará en condición de local y terminará de visitante en la capital del país.

El partido de ida se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo jueves 15 de enero a partir de las 7:30 de la noche, mientras que el compromiso de vuelta tendrá lugar en el Estadio El Campín de Bogotá el miércoles 21 de ese mismo mes, también a las 7:30 de la noche.

El palmarés de la superliga del fútbol colombiano

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional son los equipos que más títulos tienen de superliga en Colombia con 4 conquistas, le sigue Millonarios y Junior con dos trofeos, mientras que Deportes Tolima y Deportivo Cali han agregado una sola vez este minitorneo a sus vitrinas.

Cabe mencionar que dentro de la lista de equipos que hasta el momento no ha podido celebrar este título y cuenta con subcampeonatos de superliga aparece el América de Cali con dos finales, mientras que Medellín, Bucaramanga y Pereira tuvieron una chance de ganarla, sin obtener éxito.