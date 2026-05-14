Revolución en el DIM: el club confirmó movimientos clave en su dirigencia deportiva

Deportivo Independiente Medellín confirmó oficialmente la salida de Federico Spada como gerente deportivo de la institución, poniendo fin a una etapa que en los últimos meses pasa por una profunda diferencia con su hinchada por los resultados deportivos del equipo.

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A través de un comunicado, el DIM informó que la decisión fue tomada por el dirigente desde enero, en conjunto con su familia, aunque acordó mantenerse en funciones hasta finalizar la participación del equipo en la CONMEBOL Libertadores durante este mes de mayo.

“El Equipo del Pueblo S.A informa a toda su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que Federico Spada dejará su cargo como Gerente Deportivo de la institución”, expresó el club antioqueño en el documento oficial.

Spada estuvo vinculado al Medellín entre 2023 y 2026, periodo en el que lideró un proyecto deportivo que le permitió al equipo recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como internacional. Según destacó la institución, durante su gestión el DIM volvió a disputar instancias definitivas y se consolidó como uno de los clubes colombianos con mejor rendimiento en torneos continentales.

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“Durante su gestión, entre 2023 y 2026, Federico lideró un proceso que le devolvió al club competitividad, estabilidad y proyección”, señaló el comunicado. Además, resaltaron que el Medellín fue “el club que más puntos sumó entre CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana desde 2023”.

El DIMha venido sufriendo fuertes sucesos desde que perdió la final contra el Junior en el semestre pasado, la salida de Alejandro Restrepo dejó al equipo a la deriva en la parte más importante de la temporada.

El equipo antioqueño quedó eliminado de las finales del campeonato y sufre en la Copa Libertadores (Flamengo 8/ Estudiantes 6/ DIM 5), en sus redes agradeció el trabajo realizado por el dirigente argentino: “Más allá de los resultados, Federico deja una huella de profesionalismo, compromiso y sentido de pertenencia en momentos de grandes retos para el club”, concluyó el comunicado emitido por la institución roja.