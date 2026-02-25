Richard Páez no olvida su paso por Millonarios: “Lo llevo en el corazón”

Para nadie es un secreto que uno de los entrenadores más recordados por todos los seguidores de Millonarios es Richard Páez, estratega venezolano que llegó a la escuadra azul en una de sus peores crisis y logró sacar al cuadro capitalino del fondo de la tabla y llevarlo a pelear cosas grandes en el FPC.

Aunque la llegada de Páez no convencía a todos los hinchas, el venezolano logró robarse el corazón de todos los aficionados azules, gracias a las dos semifinales que disputó y el título que logró de la Copa Colombia, dejando atrás 10 años de sequía sin levantar ninguna copa.

Richard Páez recordó a Millonarios

Sin embargo, no solo los hinchas de Millonarios recuerdan a Richard Páez, pues el entrenador venezolano también recordó al equipo azul y dejó claro que es una huella que siempre llevará en el corazón, teniendo en cuenta los detalles y anécdotas que vivió en la institución capitalina.

“Millonarios fue el equipo que llenó el corazón de Richard Páez en la época en la que lo dirigí. Para mí es un ganar cuando veo a Millonarios porque me siento identificado con esos colores”, aseguró el actual entrenador del Cúcuta Deportivo en entrevista con Win Sports.

Lea también Previo a Nacional vs Millonarios por Sudamericana, CAV dijo cuál es el clásico del FPC

Por otro lado, Richard Páez ya comienza a vivir lo que será el juego contra Millonarios en la fecha 10 del fútbol colombiano, donde el venezolano volverá a la capital de la república tras 15 años de ausencia, volviéndose a encontrar con la hinchada e institución con la que dejó huella.

Richard Paéz y su relación con el título de Millonarios en el 2012

Cabe mencionar que, a pesar de que Richard Páez no haya sido el artífice del título del 2012, el venezolano tiene mucho que ver, teniendo en cuenta que fue el que armó gran parte de la nómina que tuvo Hernán Torres para lograr la estrella 14 de Millonarios en diciembre del 2012.

El último juego en el que Richard Páez estuvo en el banquillo de Millonarios fue en el mes de mayo del 2012 tras la derrota contra Patriotas, dejando un legado de 117 compromisos dirigidos con el equipo azul, dejando el título de Copa Colombia que logró en el 2011.