Risueño, DT del Pasto, en busca de las semifinales: "Tenemos esas espadas en alto"

Pasto cayó 1-0 frente a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I. Sin embargo, más allá de la derrota, el entrenador Jonathan Risueño dejó un mensaje de optimismo y confianza de cara al compromiso de vuelta en Pasto.

DT del Pasto: "Creo que con ganar con la mínima, si hay penaltis, los vamos a ganar"

El técnico español aseguró que su equipo realizó un partido competitivo y consideró injusto el marcador final por lo mostrado en el terreno de juego: “Contento porque la eliminatoria está abierta, pero por otra parte, jodido y triste, porque creo que no íbamos un resultado muy injusto por lo que se ha visto en el terreno de juego”, expresó inicialmente el entrenador.

Risueño insistió en que la serie continúa abierta y destacó la importancia de definir en condición de local, donde espera que el equipo pueda revertir la eliminatoria con el apoyo de su hinchada.

“Es un resultado que simplemente lo que tenemos que hacer en nuestro estadio, con nuestra gente, es ganar, porque al final se lo he dicho a los jugadores. Creo que con ganar con la mínima si hay penaltis, los vamos a ganar y al final pues es una derrota por la mínima que nos hace tener un partido, vuelvo a repetir con nuestra gente, en nuestro campo, que lo único que tenemos que hacer es ganar el partido”, afirmó.

Jonathan Risueño, DT del Pasto, 'no baja la cabeza': "Tenemos esas espadas en alto"

El entrenador también elogió el trabajo realizado por Tolima durante el semestre, aunque reiteró que, en el duelo disputado en Ibagué, su equipo fue superior tanto futbolística como tácticamente.

“Creo que hay que valorar el trabajo que está haciendo el Tolima durante todo el semestre, pero si me fijo en el partido de hoy, pues creo que hemos ido tanto prácticamente como futbolísticamente muy superiores a ellos”, señaló.

Risueño dejó claro que mantiene plena confianza en sus jugadores para buscar la remontada en casa. “Tenemos esas espadas en alto a preparar bien otra vez el partido de Pasto que será diferente al de hoy y a buscar la victoria en casa, que creo que con esa victoria nos acercaría a pasar de ronda”, concluyó el técnico del conjunto volcánico.