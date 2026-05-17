Rodallega humilló en la tabla de goleadores de la Liga Betplay y se acerca a la cima

Se acerca el cierre de la Liga Betplay de apertura 2026 en la que quedan solamente los cuatro mejores equipos de la competencia luchando en la instancia de las semifinales, pero en donde también hay un pelea individual por el Botín de Oro.

Nuevamente uno de los protagonistas del campeonato es nada más y nada menos que Hugo Rodallega. El delantero de Independiente Santa Fe que resurgió tras una sequía de goles en el inicio de la temporada y ahora vive un momento espectacular que lo acerca a ser el máximo goleador del certamen.

Hugo Rodallega busca ser de nuevo el goleador de la Liga Betplay

Actualmente, el líder de la tabla de artilleros es Andrey Estupiñán, atacante del Deportivo Pasto, quien suma 13 anotaciones a lo largo de la competencia, se mantiene en la cima, pero ya no podrá seguir sumando tantos tras la eliminación del cuadro 'volcánico'.

Muy cerca aparece Rodallega, quien alcanzó los 12 goles y quedó a solo una anotación del liderato tras su brillante actuación con Santa Fe, en especial en las últimas jornadas desde el "todos contra todos", siendo uno de los protagonistas de la clasificación y de que siga avanzando el club.

Su reciente triplete frente al América de Cali disparó su producción goleadora y lo puso nuevamente en el centro de atención del fútbol colombiano.

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A sus 40 años, Rodallega atraviesa uno de los mejores momentos desde su regreso al fútbol colombiano y se convirtió en el referente ofensivo de Santa Fe en las fases definitivas de los campeonatos.

La tabla de goleadores también muestra la presencia de nombres importantes como Luis Muriel, delantero del Junior de Barranquilla, y Jorge Rivaldo, de Águilas Doradas, ambos con 11 goles. A ellos se suman jugadores como Alfredo Morelos y Dayro Moreno.

Próximo partido de Rodallega con Santa Fe

El siguiente reto del delantero y capitán de Santa Fe será a nivel internacional cuando se dispute la fecha 5 de la Copa Libertadores, encuentro en el que el 'león' auspiciará como local, en el Estadio El Campín, frente a Platense el martes 19 de mayo sobre las 19:00 hora local.