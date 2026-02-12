Rodrigo Contreras: ‘Puedo jugar bien o mal, pero la actitud no se negocia’

Millonarios regresó a la victoria en la Liga BetPlay, pasaron más de 3 meses para que el cuadro albiazul cosechara un triunfo. Además, obtuvo sus primeros 3 puntos en el certamen, teniendo en cuenta el pésimo inicio de campeonato, bajo el mando de Hernán Torres.

La anotación de Radamel Falcao García le otorgó a Millonarios algo de tranquilidad, en medio de la situación deportiva. Ya son tres partidos en los que los embajadores no reciben gol, un dato importante, luego de inicio del 2026.

Uno de los recién llegados es Rodrigo Contreras. El delantero ha deslumbrado a propios y extraños, pues llegó como una apuesta y hasta el momento, ha cumplido con todo lo presupuestado. Es una de las figuras de Millonarios.

Rodrigo Contreras, entre los más felices por el triunfo vs. Águilas Doradas

Luego de la victoria ante Águilas Doradas, el delantero habló con los medios de comunicación y mencionó que “La verdad que era importante ganar, sea como sea, para sacar las malas vibras. Lo importante es que se ganó el equipo va a cambiar el ánimo. Tenemos un partido importante el sábado, tenemos que ganarlo”.

Rodrigo Contreras ha sido uno de los jugadores más aclamados por la afición azul. En zona mixta, confesó lo conmovido y agradecido que está con la hinchada “La verdad que muy agradecido, al principio no me conocían, se juzgaba mi llegada. Yo siempre estuve tranquilo, dejo todo en la cancha, es mi forma de jugar. En el equipo anterior me reconocieron eso. Siempre trato de ayudar, puedo jugar bien o mal, pero la entrega no se negocia, eso me caracteriza como jugador”.

Jugar con 2 o con 3, la decisión de Fabián Bustos

Para el segundo tiempo, Fabián Bustos jugó con 3 delanteros. Contreras se refirió a esto “Uno de los tres se retrasara a agarrar la pelota. Me tocaba a mi o a Leo, Falcao más en el área. Nos entendimos bien. Tener 3 delanteros al equipo contrario le va a pesar”.

Concluyó con el compartir con Falcao y su anotación “Contentos, se lo merece por lo que es él para el club y para Colombia. Creo que lo tiene merecido, ayer fue su cumpleaños, lo festejó con nosotros. Es un gran líder y nos lleva el barco adelante”.