¿Sambueza también se va? Despedida de Aldair prende las alarmas en Bucaramanga

La salida del arquero Aldair Quintana de Atlético Bucaramanga no solo marca el final de una etapa para el club santandereano, sino que también deja un fuerte impacto en quienes acompañaron de cerca su proceso dentro del equipo.

Uno de los más afectados por la partida del guardameta fue el preparador de arqueros del conjunto ‘leopardo’, Yony Yepes, quien durante el último año trabajó directamente con Quintana y fue clave en su evolución deportiva. A través de sus redes sociales, el entrenador le dedicó un emotivo mensaje de despedida, acompañado de fotografías y videos que recuerdan los momentos compartidos en entrenamientos y partidos.

“Mi gigante, hoy me toca despedirte con sentimientos encontrados, pero con la satisfacción de haber aportado algo en tu vida personal y profesional. Como siempre te decía, no tienes techo y estás para llegar donde te lo propongas”, expresó Yepes.

Sambueza: "Espero poder estar presente cuando vuelvas para seguir defendiendo estos colores"

El entrenador también recordó las largas jornadas de trabajo que compartieron, destacando el esfuerzo y compromiso del arquero. “Fueron horas de entrenamiento, caídas, atajadas, errores y aprendizajes. Gracias por creer en mí y en mi trabajo”, añadió.

Tras su salida, el reto ahora será para Luis Vásquez, quien asumirá la responsabilidad de custodiar el arco del Bucaramanga en esta nueva etapa del equipo.

Uno de los mensajes más emotivos fue el del capitán del equipo, Fabián Sambueza, quien se despidió públicamente de su compañero y amigo, a través de sus redes sociales: “Espero poder estar presente cuando vuelvas para seguir defendiendo estos colores”.

Destacando el legado que deja tras su paso por el club santandereano. “Llega un momento en el que toca tomar decisiones más allá de los sentimientos que nos arraigan a una ciudad, un equipo o un grupo extraordinario como el que tenemos. Esta vez te tocó decidir a vos, amigo”, escribió Sambueza.

El capitán del Bucaramanga también agradeció al arquero por su entrega y compromiso con la institución, reconociendo el impacto que tuvo en la ciudad y en el equipo durante su etapa defendiendo el arco auriverde. “De todo corazón te deseo el mayor de los éxitos y te agradezco en nombre de toda la ciudad y del equipo por lo que nos diste a todos”, añadió.

Fabián Sambueza dijo sobre Aldair: "Sabemos que los futbolistas tenemos fecha de vencimiento "

Sambueza reconoció que la partida de Quintana dejará un vacío importante dentro del plantel, aunque también señaló que en el fútbol las oportunidades no siempre se pueden dejar pasar.

“Te vamos a extrañar, pero sabemos que los futbolistas tenemos fecha de vencimiento y las oportunidades hay que aprovecharlas”, afirmó.

Finalmente, el volante expresó su deseo de reencontrarse con su amigo en el futuro y seguir defendiendo juntos los colores del Bucaramanga. “Te quiero, amigo. Nadie podrá borrar la historia que escribiste con esfuerzo y dedicación”, concluyó.