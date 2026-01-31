Sanción al Chino Sandoval: Dimayor respondió a la apelación de Tolima

La Dimayor dio a conocer su respuesta oficial al Deportes Tolima luego del recurso presentado por el club pijao tras la sanción impuesta a Luis ‘Chino’ Sandoval, quien fue expulsado en la primera fecha de la Liga BetPlay.

El delantero, de 26 años, vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre un jugador del Junior de Barranquilla, acción que inicialmente fue analizada por la Comisión Arbitral del campeonato.

En un primer momento, el organismo disciplinario había determinado una sanción de dos fechas para Sandoval, teniendo en cuenta únicamente la infracción cometida durante el compromiso.

Sin embargo, posteriormente se conoció que el futbolista incurrió en agresión verbal contra el cuarto árbitro, situación que agravó su caso y llevó a que la sanción fuera ampliada a un total de cinco jornadas.

Ante este panorama, Deportes Tolima decidió presentar un recurso de reposición, solicitando que el castigo fuera reducido y que no se mantuvieran las cinco fechas de suspensión impuestas al atacante.

La pretensión del club era que la sanción se ajustara a tres fechas, argumentando que el castigo inicial resultaba excesivo frente a los hechos ocurridos.

Respuesta de Dimayor a la solicitud de Tolima por Chino Sandoval

No obstante, la Dimayor rechazó la solicitud presentada por el conjunto tolimense, manteniendo en firme la sanción disciplinaria contra Luis Sandoval.

A través de la Resolución 008 de 2026, publicada este viernes 30 de enero, el ente rector del fútbol profesional colombiano resolvió “rechazar la solicitud de reposición” elevada por Deportes Tolima.

Además, en el mismo documento, la Dimayor dejó claro que no procede recurso alguno contra la decisión adoptada, por lo que el delantero deberá cumplir las cinco fechas de suspensión, quedando a disposición del cuerpo técnico únicamente una vez finalice el castigo.