Santa Fe advirtió a Sencia y a la Alcaldía de Bogotá por la cancha de El Campín

Independiente Santa Fe mantiene encendidas las alarmas en torno al estado del gramado del estadio El Campín y emitió una advertencia formal a la Alcaldía de Bogotá y a Sencia, empresa administradora del escenario deportivo, debido a los compromisos adquiridos para mejorar la cancha.

La situación se da luego de que la Dimayor decidiera postergar los partidos programados para los próximos cinco días, con el objetivo de darle tiempo al terreno de juego para recuperar sus condiciones, seriamente afectadas en las últimas semanas.

Uno de los encuentros aplazados es el que Santa Fe debía disputar el sábado 7 de febrero ante Atlético Nacional, correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay, compromiso que aún no tiene fecha de reprogramación.

El inconformismo alrededor del estado del campo ha sido generalizado, ya que futbolistas, entrenadores, hinchas y algunos periodistas han manifestado su malestar, señalando a Sencia como principal responsable por el manejo del gramado y el alquiler constante del estadio para eventos extradeportivos.

Ante este panorama, este miércoles 4 de febrero Santa Fe emitió un comunicado oficial, en el que dejó clara su postura frente a la situación y pidió que se cumplan los compromisos anunciados públicamente para la recuperación del campo.

“De acuerdo con el comunicado emitido por la DIMAYOR, el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional no se disputará en la fecha inicialmente programada, por los motivos expuestos por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano”, señaló el club en el documento.

Santa Fe advirtió públicamente a Sencia

En el mismo texto, la institución cardenal manifestó: “Agradecemos a Sencia que cumpla con lo manifestado el día de ayer en rueda de prensa y que, de cara al futuro, se priorice el buen desarrollo del fútbol, y especialmente la salud e integridad de los jugadores”.

Preocupación en Santa Fe el estadio para la Copa Libertadores

Santa Fe también expresó su inquietud por el impacto que esta situación podría tener a nivel internacional, teniendo en cuenta que desde abril el equipo afrontará la Copa Libertadores, y que Conmebol podría no avalar El Campín para la fase de grupos si el estado del gramado no mejora.

“Nos preocupa el impacto que esta situación pueda tener en la competencia internacional, especialmente frente a los conceptos emitidos por la CONMEBOL”, agregó el club, solicitando además que la Alcaldía de Bogotá valide el cumplimiento de los trabajos prometidos por Sencia.

Finalmente, Santa Fe informó a su hinchada que la venta de boletería se mantendrá habilitada y seguirá activa hasta que el compromiso frente a Atlético Nacional sea reprogramado oficialmente, a la espera de una pronta solución que garantice condiciones óptimas para la competencia.

Comunicado de Santa Fe sobre la grama de El Campín