Santa Fe anuncia fichaje inesperado: llega para reforzar la delantera

Independiente Santa Fe más allá de pensar en la Superliga y en el inicio de la Liga Betplay 2026, parece que también piensa en lo que será el torneo femenino y por eso, en la jornada de este miércoles anunció su primer fichaje de la temporada.

Es importante decir que la Dimayor no ha dado a conocer el día que iniciará la Liga Femenina, pero lo que parece cierto es que los equipos empiezan a conformar sus plantillas con la necesidad de ser protagonistas y conseguir un cupo a la Copa Libertadores.

Bien, pues la nueva contratación de las 'cardenales' es Natalia Orozco, una jugadora de 32 años que aterriza de Orsomarso - Yumbo.

Aunque no hay muchos detalles de esta futbolista, lo cierto es que es delantera y que esto demuestra que el conjunto capitalino buscará dar la sorpresa.

¿Cuándo iniciará la Liga Femenina 2026?

Hace un par de semanas, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, aclaró cómo se disputará esta edición de la Liga Betplay Femenina: "En el fútbol femenino está planificado para arrancar en la primera quincena del mes de febrero e iría hasta exactamente el 30 de septiembre".

Por su parte, dejó claro que hay un tema en el calendario que no ha permitido tomar una decisión final: "ahí tenemos una inquietud que es la fecha en la que se inicia la Copa Libertadores. Tenemos que definirlo con CONMEBOL porque no hay una fecha exacta. Para conocer la finalización. De pronto nos tocaría ajustar algo para que queden en el calendario de Copa Libertadores de fútbol femenino”.

