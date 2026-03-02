Santa Fe aplazó su partido contra Tolima: Dimayor anunció nueva fecha

La Dimayor anunció recientemente que el duelo entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 10 de la presente Liga BetPlay, ha sido reprogramado y se jugará hasta el próximo sábado 4 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso modificó su fecha previamente establecida debido a la clasificación del Deportes Tolima a la fase III de la Copa Libertadores, pues ahora el equipo ‘pijao’ deberá jugar ante O’Higgins de Chile el próximo miércoles 4 de marzo a las 7:30 p.m. en condición de visitante.

Lea también: Sencia abrió el estadio El Campín para celebración de Santa Fe: ¿gramilla afectada?

Larga semana para Santa Fe tras el aplazamiento de su partido contra Tolima

La Dimayor ha tenido que modificar nuevamente su calendario, sin embargo, esta vez la razón del cambio tiene un argumento deportivo, pues el organismo que regula el fútbol colombiano decidió ayudar al Deportes Tolima y aplazar su partido contra Santa Fe para que pueda afrontar de la mejor manera su compromiso internacional.

El equipo ‘pijao’ viene de una sufrida clasificación en la fase II de la Copa Libertadores, venciendo por la tanda de los penaltis a Deportivo Táchira luego de caer 1-0 de local en el partido de vuelta disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Lea también El Minnesota de James fichó otro colombiano; viene de la Liga BetPlay

¿Cuándo volverá a jugar Santa Fe?

El equipo rojo de la capital del país tendrá entonces varios días de descanso pensando en lo que será su próximo partido, que será hasta el sábado 14 de marzo, cuando reciba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín la visita de Alianza Valledupar, duelo correspondiente a la fecha 11 de la presente Liga BetPlay.

Independiente Santa Fe debe mejorar su rendimiento si quiere avanzar a la próxima ronda del torneo de fútbol colombiano, pues de momento se ubica en la casilla 14 con 10 puntos, a 4 unidades del octavo mejor ubicado de la tabla que es actualmente el Atlético Bucaramanga.

En otras noticias: Frasica y Vikonis encendieron las redes por la rivalidad entre Santa Fe y Millonarios