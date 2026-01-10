Santa Fe no la pasa bien y genera un mal indicio para el 2026-I

Independiente Santa Fe ha dejado sensaciones poco alentadoras de cara al primer semestre de 2026, principalmente por la falta de refuerzos realmente llamativos y por el pobre balance obtenido en los partidos de preparación disputados antes del inicio oficial de la competencia.

Si bien el club anunció inicialmente la llegada de seis futbolistas, uno de ellos no continuará en el proyecto deportivo: Yerson Candelo, quien pese a estar entrenando con el plantel profesional, finalmente no firmará contrato con el equipo cardenal.

Los refuerzos de Santa Fe para 2026

De esta manera, Santa Fe quedó con cinco incorporaciones confirmadas para el semestre: Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, quien arribó cedido desde Talleres de Córdoba.

No obstante, la sensación entre la hinchada es que las contrataciones no alcanzan para suplir algunas salidas importantes, especialmente la de Harold Santiago Mosquera, quien fue la gran figura del equipo en el semestre anterior y cuyo reemplazo aún no ha sido oficializado.

A la incertidumbre en el mercado de fichajes se suma el bajo rendimiento mostrado en los encuentros amistosos, donde el equipo no logró ninguna victoria.

Santa Fe solo disputó dos partidos de preparación, ambos ante Deportivo Táchira de Venezuela, el pasado viernes 9 de enero, en la sede deportiva de Tenjo.

En el primer compromiso, el conjunto bogotano cayó 2-1, con anotación de Hugo Rodallega; mientras que en el segundo igualó 1-1 gracias a un gol del uruguayo Franco Fagúndez.

El resultado genera preocupación, teniendo en cuenta que se trató de un rival perteneciente a una liga de menor competitividad como la venezolana y que los partidos se jugaron en condición de local.

Ahora, el foco está puesto en el inicio de la competencia oficial, que para Santa Fe será el próximo 15 de enero, cuando dispute el partido de ida de la Superliga en Barranquilla frente a Junior, actual campeón del fútbol colombiano y uno de los equipos mejor reforzados para este 2026.

Tanto el entrenador Pablo Repetto como la hinchada cardenal esperan que en los próximos días se concreten nuevas contrataciones que permitan encarar el semestre con mayores garantías.