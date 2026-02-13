Santa Fe calma a sus hinchas con ingeniosa estrategia en su camiseta

Independiente Santa Fe, que este viernes jugará de visitante contra el América de Cali por la fecha 6 de la presente Liga BetPlay, anunció hace poco el vínculo con ‘Pool’, empresa productora y comercializadora de bebidas que en su logo predomina el color azul.

El equipo rojo de la capital del país dio a conocer este nuevo patrocinador y enseguida se creó un debate acerca de la presencia del azul en la camiseta de Santa Fe, el color de su acérrimo rival, Millonarios Fútbol Club.

La estrategia de Santa Fe con su nuevo patrocinador

De acuerdo con información del periodista Miguel Paris, la marca colombiana ‘Pool’ no estará presente en la camiseta de Santa Fe con su clásico color azul y el patrocinio irá en versión monocromática, es decir, será de color blanco cuando el ‘León’ juegue con su uniforme de local y tendrá tono rojo cuando juegue de visitante con su indumentaria alternativa.

Así las cosas, el color azul no estará presente en la camiseta de Independiente Santa Fe, equipo que este mismo viernes 13 de febrero estrenará esa presencia del nuevo patrocinador en el partido contra el América, que recordemos se llevará a cabo a partir de las 8 de la noche.

Duelo de equipos rojos del fútbol colombiano donde recordemos Santa Fe se ubica en la casilla 12 del torneo con 7 puntos, mientras que el cuadro escarlata es décimo con las mismas unidades, pero con mejor diferencia de gol.

¿Cuáles son los patrocinadores actuales de Santa Fe?

FILA es el patrocinador oficial que se encarga de la vestimenta del equipo por tercer año consecutivo, mientras que Aguardiente Néctar que regresa como patrocinador para esta nueva temporada, además, en el jersey del cuadro ‘cardenal’ aparece Colanta y marcas como BetPlay.