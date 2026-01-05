Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Independiente Santa Fe Femenino

Santa Fe confirmó a su segundo y tercer refuerzo para la Copa Libertadores 2026

El equipo cardenal renueva su nómina para disputar la Superliga, la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.
Daniel Zabala
Independiente Santa Fe presentó refuerzos para 2026
Independiente Santa Fe presentó refuerzos para 2026 // Colprensa

Independiente Santa Fese arma para disputar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, además de disputar los títulos de los certámenes locales en la Superliga y en la Liga BetPlay.

Este lunes 5 de enero, el conjunto 'cardenal' dio a conocer los primeros tres refuerzos con los que contará el director técnico Pablo Repetto en la campaña.

Santa Fe hizo una modificación en su plan de abonos para la temporada 2026

Lea también

Santa Fe hizo una modificación en su plan de abonos para la temporada 2026

Se trata de delantero uruguayo Facundo Fagúndez, el lateral derecho colombiano Helibelton Palacios y el , quienes fueron confirmados como caras nuevas de Santa Fe para la temporada 2026.

Fagúndez llega al cuadro bogotano, luego de jugar 32 partidos y anotar solo tres goles con Santos Laguna de México entre 2024 y 2025.

Por otro lado, Helibelton Palacios cambiará de vereda en la capital de Colombia, ya que en el 2025 vistió la camiseta de Millonarios por 28 encuentros en los que consiguió dos goles.

Santa Fe eligió sponsor para el 2026: ¿Cuándo presentan uniforme nuevo?

Lea también

Santa Fe eligió sponsor para el 2026: ¿Cuándo presentan uniforme nuevo?

Palacios llega a Santa Fe en condición de jugador libre y con el objetivo de reemplazar a Elvis Perlaza.

Finalmente, Independiente Santa Fe confirmó la contratación del mediocampista Kilian Toscano, que se dima al cuadro bogotano en condición de préstamo desde Atlético Nacional.



En esta nota

Independiente Santa Fe Femenino Liga Betplay Fútbol Colombiano Federación Colombiana de Fútbol Atlético Nacional Deporte Colombiano