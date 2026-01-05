Independiente Santa Fese arma para disputar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, además de disputar los títulos de los certámenes locales en la Superliga y en la Liga BetPlay.

Este lunes 5 de enero, el conjunto 'cardenal' dio a conocer los primeros tres refuerzos con los que contará el director técnico Pablo Repetto en la campaña.

Se trata de delantero uruguayo Facundo Fagúndez, el lateral derecho colombiano Helibelton Palacios y el , quienes fueron confirmados como caras nuevas de Santa Fe para la temporada 2026.

Fagúndez llega al cuadro bogotano, luego de jugar 32 partidos y anotar solo tres goles con Santos Laguna de México entre 2024 y 2025.

Por otro lado, Helibelton Palacios cambiará de vereda en la capital de Colombia, ya que en el 2025 vistió la camiseta de Millonarios por 28 encuentros en los que consiguió dos goles.

Palacios llega a Santa Fe en condición de jugador libre y con el objetivo de reemplazar a Elvis Perlaza.

Finalmente, Independiente Santa Fe confirmó la contratación del mediocampista Kilian Toscano, que se dima al cuadro bogotano en condición de préstamo desde Atlético Nacional.







