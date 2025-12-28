Sin duda alguna, la Copa Libertadores será la competencia más importante y el objetivo de Independiente Santa Fe que tendrá que armarse de la mejor manera para jugar el torneo internacional y los certámenes locales. Por ahora, más allá de la llegada de Franco Fagúndez que ya está encaminada, todo lo demás son rumores.

Y es que, suena un lateral derecho y en carpeta estaba Walmer Pacheco, Yerson Candelo y Joan Castro, este último no llegaría por una lesión. Eduardo Méndez afirmó que de rumores no se vive y que no hay nada hasta la fecha asegurado con las nuevas caras cardenales para el 2026.

La Superliga ante el Junior se acerca y Santa Fe debe pensar en ganar ese título en el comienzo de la era de Pablo Repetto que tiene una final por delante en medio del torneo local. Ahí es cuando el club bogotano utilizaría su nueva indumentaria oficial que será estrenada en medio de la pretemporada.

EL PATROCINADOR DE SANTA FE PARA EL 2026

De acuerdo con el periodista Miguel París, Independiente Santa Fe renovó el contrato con FILA, patrocinadora de los uniformes cardenales que pautarán por tercer año consecutivo con el club después de que se acabara el vínculo con Umbro y luego Kappa.

Esta empresa italiana patrocinadora de Santa Fe inició la historia con el cuadro cardenal en el 2024. Se preparan para el tercer año juntos y se espera que el uniforme no tenga muchos cambios a comparación del 2025.

La idea es que el uniforme se pueda presentar a partir del 9 de enero en partidos de pretemporada que tendrá Santa Fe para llegar con regularidad a las competencias del 2026. Vale la pena acotar que tendrán Superliga, Copa Libertadores, Copa BetPlay, y, por supuesto, Liga BetPlay.









¿CUÁNDO SERÍA EL ESTRENO DEL UNIFORME EN UN TORNEO OFICIAL?

Pues bien, este domingo 28 de diciembre, la DIMAYOR dio a conocer las fechas oficiales de la Superliga BetPlay que iniciará el jueves 15 de enero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y el miércoles 21 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

En ese orden de ideas, el uniforme nuevo de Independiente Santa Fe será presentado de manera oficial en Barranquilla. Seguramente para ese encuentro, el cuadro cardenal utilizaría la segunda indumentaria y seis días más tarde, usará el principal cuando termine la serie en Bogotá.