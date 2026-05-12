Matías Mier fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo

El futbolista uruguayo Matías Mier tiene nuevo equipo. Este martes 12 de mayo fue presentado oficialmente como jugador de Alianza FC, uno de los clubes más importantes del fútbol de El Salvador.

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El mediocampista de 35 años llega procedente de Zacatecoluca FC, también de la liga salvadoreña, donde venía compitiendo desde enero de este año procedente de River Plate de Uruguay.

La institución anunció su incorporación a través de sus canales oficiales y destacó que el jugador aportará experiencia, liderazgo y capacidad ofensiva al plantel para el resto de la temporada.

Mier se caracteriza por su llegada al área y su aporte goleador, incluso jugando como mediocampista. En su paso por Indonesia registró buenos números en ataque, pese a no ser delantero.

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La trayectoria de Matías Mier

En el fútbol asiático actuó en Bhayangkara FC y Barito Putera, clubes de la primera división de ese país, donde dejó una imagen positiva por su rendimiento.

El uruguayo cuenta con una amplia trayectoria internacional. Ha jugado en equipos como Club Atlético Rentistas, Centro Atlético Fénix y Club Atlético Peñarol en Uruguay.

También militó en Universidad Católica, Santiago Wanderers, el Muaither SC de Catar, además de su paso por el fútbol colombiano en Junior FC, La Equidad, Independiente Medellín y Independiente Santa Fe.

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El nuevo look de Matías Mier

En las imágenes difundidas por Alianza FC en la red social X, Mier aparece con la camiseta número 7 y un cambio de look notable: ahora luce calvo, una imagen renovada para esta nueva etapa de su carrera.

Con esta incorporación, Alianza apuesta por la experiencia del volante uruguayo para fortalecer su proyecto deportivo y competir por los objetivos de la temporada en El Salvador.