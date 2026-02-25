Santa Fe convoca uno de sus nuevos fichajes ante Nacional: hay novedades

Este miércoles 25 de febrero se llevará a cabo el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, duelo correspondiente a la fecha 5 de la presente Liga BetPlay que había sido aplazado y que dejará al equipo ‘cardenal’ al día en el calendario.

El conjunto dirigido por el técnico Pablo Repetto, que viene de un triunfo por 2-1 ante Junior de Barranquilla, quiere seguir por la senda de la victoria en este duelo de alta exigencia contra Nacional, donde Santa Fe presenta varias novedades en su convocatoria.

Primera convocatoria de nuevo fichaje de Santa Fe

En la lista de convocados por Repetto sobresale el nombre de Juan Sebastián Quintero, defensor central de 30 años que fue fichado este semestre y que no había sido tenido en cuenta por el estratega uruguayo.

El zaguero central, que viene de jugar en el Deportivo Pereira, podría debutar con el ‘León’ este miércoles, en un partido donde el equipo rojo también tiene el regreso de Jeison Angulo y Kilian Toscano, además de la recuperación de Jhojan Torres, quien superó una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo.

Las tres bajas que tiene Santa Fe para el partido contra Nacional

Dos hombres no serán tenidos en cuenta por lesión, pues Víctor Moreno se recupera de una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, mientras que Ewil Murillo está superando una tendinopatia del bíceps femoral derecho.

Por otro lado, el lateral Helibelton Palacios no podrá estar en el compromiso por la expulsión sufrido en el partido pasado ante Junior, además, es importante mencionar que Mateo Puerta sigue sin recibir convocatorias y los dos últimos fichajes de Santa Fe (Jader Obrian y Maxi Lovera) apenas están llegando a la institución y no serán tenidos en cuenta para este partido.

