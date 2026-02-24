Nacional cuenta con bajas vs Santa Fe: cinco ausencias para visitar Bogotá

Queda tan solo una semana para que Atlético Nacional haga su debut en la Copa Sudamericana en condición de local enfrentando a Millonarios en un único encuentro que definirá al clasificado a la fase de grupos de la competencia internacional.

Vea también: Muriel reveló que estuvo muy cerca de llegar a un gigante de Europa

Seguramente, Diego Arias quiere preservar a sus mejores jugadores pensando en ese enfrentamiento por torneo continental y podría guardar algunas fichas claves en los próximos partidos que se vienen. El primer reto será nada más ni nada menos que en Bogotá por una fecha pendiente frente a Independiente Santa Fe.

Sumar de a tres le permitiría meterse en la parte alta con dos partidos que deben todavía. Luego, el fin de semana, los verdolagas se verán las caras con el Deportes Tolima. Dos encuentros cruciales, pero con la mente también en Millonarios.

Diego Arias hizo oficial la lista de convocados para enfrentar a Independiente Santa Fe como el primer reto y en esta visita no contará con importantes jugadores, empezando por William Tesillo que se había perdido el encuentro anterior por lesión.

LAS CINCO BAJAS QUE TENDRÁ ATLÉTICO NACIONAL PARA ENFRENTAR A SANTA FE

En condición de visitante, Nacional deberá sacar los tres puntos. Para ello, el cuadro antioqueño no podrá contar con William Tesillo que se sigue recuperando de una contusión y que seguramente lo guardarán para el duelo de la Copa Sudamericana contra Millonarios.

Los defensores centrales serán Simón García y César Haydar, de acuerdo con los convocados que llevó Diego Arias a Bogotá. En la portería tampoco estará Kevin Cataño. David Ospina será el titular y Harlen Castillo el suplente en la visita al Campín.

Le puede interesar: Luis Javier Suárez enamora a Portugal: "De los mejores del Siglo XXI"

En la zaga defensiva, Nacional tampoco tendrá en cuenta a Samuel Velásquez que no fue citado para este compromiso. Por su parte, en el mediocampo, el argentino Juan Bauzá no fue convocado, seguramente esto pase por decisiones técnicas por parte de Diego Arias. Mismo caso el de Elkin Rivero que no lo llamaron ante Santa Fe.

En ese orden de ideas, serán cinco las bajas de Nacional, una de ellas por la recuperación de William Tesillo que sufrió una contusión. El barranquillero estaría para volver a las convocatorias en el juego ante Millonarios en la Copa Sudamericana.

OTRAS NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA

Elkin Rivero estuvo ante Alianza y en esta nueva fecha no estará en Bogotá. Regresan Juan Manuel Zapata a la convocatoria y el venezolano Eduard Bello que podrían ser opciones si así lo considera Diego Arias. Estas son las novedades que presentará la institución para encarar este vibrante partido pendiente por la quinta jornada.

Lea también: Medellín y las novedades que tendrá Vs Liverpool en Copa Libertadores

En el ataque, Diego Arias tendrá la dupla demoledora con Alfredo Morelos y Cristian Arango que ya han dado de qué hablar juntos. ‘Chicho’ marcó el primer tanto en el juego anterior frente a Alianza, mientras que Morelos puso el segundo y el tercer tanto.