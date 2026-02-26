Daniel Torres tras las declaraciones de Haydar: “A los vivos hay que meterles mano”

Las polémicas en el fútbol colombiano siguen siendo pan de cada día. En esta oportunidad, el centro de las críticas fue lo sucedido en el juego entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional, donde Diego Ulloa, árbitro del compromiso, anuló un gol al cuadro cardenal por una presunta falta de Rodallega, lo que generó todo tipo de polémica en el FPC.

Ante lo sucedido en el compromiso, César Haydar, defensa de Atlético Nacional, se refirió en rueda de prensa sobre la jugada que generó disgusto en varios seguidores del balompié colombiano, dejando unas declaraciones que han escandalizado el mundo del fútbol.

“El fútbol es de contacto. Yo pienso que fui más listo. Era un 50/50 si el árbitro la pitaba o no la pitaba. Me quedo con que fue falta…”, fueron las declaraciones del defensa en rueda de prensa.

Daniel Torres de frente contra César Haydar

Tras las declaraciones de Haydar, Daniel Torres, referente de Independiente Santa Fe, no se quedó callado y habló sobre las declaraciones del jugador de Atlético Nacional, afirmando que a los “vivos” toca meterles mano, haciendo referencia a que se deben aplicar sanciones a este tipo de jugadores.

“El fútbol se juega con viveza… a los vivos hay que meterles mano. No nos corresponde a nosotros, hay entes que dicen ello y esperemos que pase (…) La acción habla por sí sola”, fueron las declaraciones del volante del jugador de Independiente Santa Fe.

Cabe mencionar que Daniel Torres no fue el único jugador de Independiente Santa Fe que se refirió a las declaraciones de César Haydar, pues Hugo Rodallega también se mostró bastante molesto por las palabras del jugador de Atlético Nacional, quien podría ser sancionado.

¿César Haydar podría ser sancionado?

Las declaraciones del defensa central pueden jugar en contra de Haydar, pues el jugador podría ser sancionado por la Comisión de la Dimayor, que ya sancionó a Alfredo Morelos por sus palabras en el juego contra Boyacá Chicó, donde aseguró que se tiró dentro del área para confundir al juez central.