Teo Gutiérrez Vs Hugo Rodallega: recorrido y títulos como profesional

Los experimentados atacantes Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez fueron protagonistas de la fecha 8 en la Liga BetPlay durante el partido en el que Independiente Santa Fe derrotó 2-1 a Junior de Barranquilla.

Ambos jugadores se llevaron los reflectores al tener un fuerte cruce de palabras en los últimos minutos del compromiso.

La situación entre Rodallega y Gutiérrez no pasó desapercibida y se trasladó a los aficionados de ambos equipos, que dieron a conocer su opinión.

Sin embargo, el capitán y delantero de Santa Fe quiso explicar la situación.

"Quizás es su estilo, a él le gusta eso, ser más mediático, provocar, pero hoy lo supimos manejar. A mi me tocó enfrentarlo a él y a todo su equipo que venía a enfrentarme. Sin embargo mis compañeros también estuvieron ahí, al mismo Roldán también le dije que venía a calmarme que me dejara, que estaba muy viejo en esto y que los partidos tenían que ser así. El espectáculo es así, él es un tipo ya veterano, igual yo, así que son cosas que quedan en el campo, cruces normales, sin embargo eso demuestra el amor que tenemos todavía por esta profesión, el defiende su equipo y yo el mío", dijo

Hugo Rodallega Vs Teo Gutiérrez: recorrido y títulos como profesional

Hugo Rodallega debutó como profesional en 2004 con la camiseta de Deportes Quindío. En 2005 dio el salto a Deportivo Cali, en donde se destacó hasta ser campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Teniendo en cuenta su buen rendimiento en el cuadro vallecaucano, Rodallega fue transferido al fútbol mexicano, en donde vistió las camisetas de Rayados de Monterrey, Atlas y Necaxa.

Con los rayos se destacó de gran manera, hasta llamar la atención del Wigan Athletic, club con el que jugó en primera división de Inglaterra.

En el Wigan el atacante colombiano brilló hasta el punto de ser elegido como el mejor jugador de la temporada en el año 2010. Con el equipo de la Premier League disputó 117 partidos, anotó 24 goles y dio 17 asistencias.

Tras cuatro destacadas temporadas, Hugo pasó a vestir la camiseta del Fulham, con el que disputó dos temporadas en Premier League y una segunda división.

Posteriormente, Rodallega partió a Turquía para jugar en Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor.

En 2021 regresó a Sudamérica para jugar en el Bahía de Brasil y desde 2023 ha sido parte de Independiente Santa Fe.

Entre los grandes logros, Hugo Rodallega tiene un título con la Selección Colombia sub 20 en el Sudamericano sub 20 de 2005, en donde además, fue goleador con 11 tantos.

Con la Selección Colombia de mayores jugó 41 encuentros y anotó ocho goles. En Eliminatorias disputó 10 compromisos con dos goles y una asistencia.

En el Fútbol Profesional Colombiano, Hugo Rodallega fue campeón con Cali y con Santa Fe en 2005 y 2025. Con el cuadro cardenal también se quedó con la Superliga 2026.

Goleador Sudamericanos sub 20 - 2005

Goleador Liga Colombiana 2005, 2024 y 2025

Goleador de Turquía - 2018

Goleador Do Nordeste - 2022

Equipo Ideal del Nordeste - 2022

Teófilo Gutiérrez

En cuanto a Teófilo Gutiérrez, el atacante atlanticense debutó en 2006 con el Barranquilla FC. En 2007 dio el salto al Junior, club con el que estuvo hasta 2010, cuando fue transferido al Trabzonspor de Turquiía.

Con el equipo turco no jugó más de una temporada, ya que regresó a Conmebol para integrar Racing de Avellaneda (2011-2012).

Gutiérrez salió de la academia tras algunas polémicas y en la segunda parte de la temporada 2012 hizo parte de Lanús.

En la recta final de 2012 volvió a Junior, pero en 2013 fichó por Cruz Azul. Para el segundo semestre de dicho año regresó a Argentina para vestir la camiseta de Rive Plate.

Para la campaña de 2015, Teo volvió a Europa para jugar en Sporting de Lisboa.

Tras su periplo en el Viejo Continente, el atacante se vinculó a Rosario Central (2016-2017), Junior (2017-2021), Deportivo Cali (2021-2022), Atlético Bucaramanga (2023). Deportivo Cali (2023-2), Real Cartagena (2024) y Junior (2025).

Con la Selección Colombia, Gutiérrez cumplió una destacada carrera al jugar 52 partidos, anotar 15 goles y dar una asistencia. Con el equipo Olímpico participó en los Juegos de Río 2016, en los que disputó seis encuentros y marcó cuatro tantos. En Eliminatorias sumó minutos en 19 encuentros y celebró ocho goles.

Entre las particularidades de la carrera de Teófilo Gutiérrez está el hecho de haber sido campeón en todos los países en los que jugó.

Trabzonspor - Turquía

Copa de Turquía (2009/2010), Supercopa de Turquía (2010)

Cruz Azul - México

Copa de México

River Plate - Argentina

Primera división

Copa de Campeonato

Sporting CP - Portugal

Supercopa de Portugal

Junior y Deportivo Cali - Colombia

Copa Colombia

Primera división (Junior x3) y Cali

Superliga (2) con Junior

Goleador en Colombia: 2009

Goleador de Argentina: 2011

Jugador más valioso de la Supercopa de Turquía - 2010

Equipo ideal de la Copa Sudamericana: 2014 - 2018

Equipo ideal de América: 2014

Rey de América: 2014



Internacional

Copa Sudamericana (2014)

Recopa Sudamericana y Copa Libertadores (2015)