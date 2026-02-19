Santa Fe despierta preocupación en la Liga BetPlay y antes de la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe pasa por un momento difícil en la Liga BetPlay al registrar tres fechas sin victoria con saldo de dos derrotas y un empate. El equipo dirigido por Pablo Repetto igualó con Fortaleza en duelo adelantado de la fecha 9 y perdió con América y Jaguares en compromisos de las jornadas 6 y 7.

Los malos resultados y el pobre rendimiento del conjunto 'cardenal' ha puesto en el ojo del huracán al entrenador uruguayo, quien ha sido objetivo de fuertes e importantes críticas.

A Repetto se le cuestiona por las dificultades para encontrar el equipo ideal y ha despertado preocupación, principalmente, por lo que sería la participación de Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Apretado calendario de Santa Fe

La afición del conjunto bogotano también tiene incertidumbre por el apretado calendario que deberá afrontar en la Liga BetPlay.

Y es que en sus próximos partidos el conjunto cardenal se medirá con históricos rivales como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Se tiene previsto que Santa Fe reciba este domingo 22 de febrero a Junior en duelo válido por la fecha 8.

Posteriormente, el miércoles 25 de febrero se medirá con Atlético Nacional en condición de local en compromiso que estaba aplazado de la quinta jornada

Finalmente, Santa Fe visitará a Deportes Tolima el 7 de marzo en partido de la fecha 10. La institución dirigida por Repetto no tendrá actividad a mitad de semana en el inicio de marzo, ya que ya adelantó su juego con Fortaleza.

Domingo 22 de febrero - Fecha 8

Santa Fe Vs Junior

Miércoles 25 de febrero - Fecha 5

Santa Fe Vs Atlético Nacional

Sábado 7 de marzo - Fecha 10

Deportes Tolima Vs Santa Fe

Así está Santa Fe en la Liga BetPlay

Después de ganarle la Superliga a Junior, Independiente Santa Fe no ha encontrado el rendimiento deseado en la Liga BetPlay.

El conjunto cardenal se ubica en la posición 15 con siete puntos, luego de solo una victoria, cuatro empates y dos derrotas.

La afición cardenal espera que el rendimiento del equipo mejore de cara a la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.