Santa Fe prepararía nueva carta al Comité Disciplinario para reducir exagerada sanción

Ese partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional que los antioqueños remontaron se prestó para bastante polémica. El penal que marcó Alfredo Morelos fue discutido, al igual que un gol del cuadro cardenal de Omar Fernández Frasica que fue anulado por una presunta infracción de Hugo Rodallega a César Haydar.

Después de estos hechos, y, tras el final del partido, el presidente Eduardo Méndez se dirigió al centro del campo de juego para demostrar su inconformismo con Diego Ulloa, el cuarto árbitro y los líneas. De hecho, en el gol de Omar Fernández Frasica que fue anulado, un asistente de línea fue quien anuló el tanto.

La decisión del Comité Disciplinario indicó una multa de casi 50 millones de pesos para Eduardo Méndez, presidente del cuadro cardenal. La suma fue de 43,772,625 pesos que complica la economía del club. Además, el mandatario no se había quedado con brazos cruzados emitiendo una carta exigiendo de manera irónica que esta terna arbitral sea parte del Mundial y de la final.

SANTA FE ESPERA EVITAR LA SANCIÓN A EDUARDO MÉNDEZ: LAS MEDIDAS QUE TOMARÍAN

En el programa de Carlos Antonio Vélez, Palabras Mayores, el periodista comentó que según una información que le llegó, “Santa Fe debe sacar un comunicado a raíz de la sanción al presidente Luis Eduardo Méndez sancionado con 43,772,625 pesos por ingresar a la cancha al término del partido Santa Fe vs Nacional”.

Siguiendo por esa misma línea, Carlos Antonio reveló que, “le pregunté al presidente de Santa Fe qué iba a hacer con esta sanción y qué fue lo que hizo porque yo no vi. Él entró al campo, eso sí lo vi. Si bien una cosa no reemplaza la otra, creo que le están cobrando la carta sobre Ulloa. Conociendo como lo conozco, pudo tener una reacción visceral. Es contraproducente porque a Ulloa lo suspendieron e Imer Machado reconoció que Ulloa se equivocó”.

Al parecer el Comité Disciplinario le estaría penalizando esa carta en la que pidió que Diego Ulloa y la terna estén en el Mundial, “hay un cargamontón por el tema de la carta. Les pudo parecer horripilante y pasemos factura por aquí. Santa Fe se va a pronunciar el día de hoy. A mí me parece exagerada esa sanción”.

Y es que, el ente puso una dura penalización para el equipo bogotano y para el presidente que tendría que pagar una suma millonaria. Santa Fe buscará de todas las maneras reducir esa sanción impuesta por el Comité Disciplinario. Habrá que esperar el comunicado del club y lo que pueda venir en los próximos días, sea manteniendo la pena o bajándola.

SANTA FE AGENDA CRIUGÍA DE EWIL MURILLO

Además de esa intención de bajar esa sanción para Eduardo Méndez, Independiente Santa Fe tiene la dura baja de Ewil Murillo, una de las grandes fichas en ese mediocampo de Pablo Repetto con Daniel Torres y Yilmar Velásquez.

Ewil Murillo salió lesionado en el menisco externo de la rodilla derecha y tendrá que ser operado. Se perdería varias fechas de la Copa Libertadores en la fase de grupos. De acuerdo con información de Miguel París, el volante sería intervenido quirúrgicamente el lunes 9 y martes 10 de marzo.