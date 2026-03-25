Santa Fe espera regresos vs Bucaramanga: así va el departamento médico

Independiente Santa Fe volvió a sumar de a tres en la temporada después de partidos que han sido esquivos como el empate ante el Deportivo Cali que estuvo ganándolo por muchos tramos y que, además, tuvo el segundo gol en la última jugada, pero Pedro Gallese salvó. Sin embargo, el triunfo sigue sin convencer.

Y es que, a Santa Fe de Pablo Repetto le ha costado mantener la ventaja, y los segundos tiempos parecen ser los enemigos de la institución cardenal. Es en ese tramo que Once Caldas le empató de manera agónica, Alianza Valledupar y Deportivo Cali también le igualaron. Contra Medellín tenían la victoria en sus manos jugando contra nueve jugadores y estuvieron cerca de sumar otra igualdad.

Francisco Chaverra puso en vilo la victoria de Santa Fe con un gol en el segundo tiempo. Afortunadamente, terminaron sumando el tercer triunfo. Para la siguiente fecha ante Atlético Bucaramanga, Pablo Repetto recuperaría importantes fichas.

LOS JUGADORES QUE SALDRÍAN DEL DEPARTAMENTO MÉDICO DE SANTA FE

Atlético Bucaramanga llegará a este compromiso dolido después de perder el invicto en la Liga BetPlay perdiendo contra el Junior de Barranquilla en condición de visitante. Será un duelo de realidades distintas el viernes 27 de marzo con dos equipos afuera de los ocho, pero los bumangueses están más cerca que Santa Fe.

Sin duda alguna, sumar de a tres para los cardenales sería un envión anímico, especialmente con todo lo que se viene en un apretado calendario con Copa Libertadores a partir de abril. Pablo Repetto espera tener a todos los jugadores disponibles, y por eso hay que estar pendiente de Alexis Zapata y Franco Fagúndez, además de Maximiliano Lovera, Jáder Obrian y de Mateo Puerta.

De acuerdo con información de Miguel París, las lesiones de los jugadores citados no parecen graves. El tema de Mateo Puerta podría ser el más demorado entre todos. Maximiliano Lovera salió con molestias después del centro que envió para el segundo gol ante Medellín. Lovera tendría una contusión y no sería grave.

Luego está el parte de Alexis Zapata que ya venía con dificultades y que no se había podido recuperar en el departamento médico. Miguel París escribió que ya se está sumando a los entrenamientos. Bajo ese panorama, si Pablo Repetto quiere, tanto Lovera como Zapata regresarían contra Bucaramanga.

Franco Fagúndez también se estaba recuperando de una lesión que sufrió en el partido contra América de Cali el 13 de febrero. En el caso del charrúa, ya estaría en la etapa final de su recuperación y podría estar en el juego ante el Bucaramanga.

Por su parte, el tema de Jáder Obrian que estuvo ante Alianza Valledupar ingresando en el segundo tiempo y que no pudo estar contra el Cali ni Medellín, el extremo está en reacondicionamiento físico.

PABLO REPETTO EXPLICÓ LA AUSENCIA DE JÁDER OBRIAN EN SANTA FE

Jáder Obrian solo pudo estar en el juego ante Alianza entrando en el segundo tiempo y sin mucho contacto con el balón para crear peligro en el arco rival. No estuvo en los dos siguientes partidos.

Sin embargo, Pablo Repetto dejó claro después del partido contra el Deportivo Independiente Medellín por qué no ha estado Jáder Obrian en los dos partidos recientes, “pensando en el futuro, necesita un reacondicionamiento físico. Trabaja en la explosión y el ahogo... cuando los jugadores no están en su plenitud, corremos el riesgo de lesión”.

¿MATEO PUERTA LLEGARÍA A LA COPA LIBERTADORES? PRIMERA POSIBLE BAJA PARA SANTA FE EN EL DEBUT

Además de estos cuatro jugadores referenciados como Maximiliano Lovera, Franco Fagúndez, Alexis Zapata, Jáder Obrian, también está la ausencia de Mateo Puerta que jugó ante el Deportivo Cali después de recuperarse de una lesión. Su debut fue bueno, pero tuvo que dejar el campo de juego por un tema muscular que lo complicará.

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De hecho, el lateral derecho que llegó para este primer semestre de la Liga BetPlay estaría afuera por dos semanas más. En ese orden de ideas, habrá que estar pendiente si se alcanza a recuperar para el debut de la Copa Libertadores enfrentando a Peñarol en el Estadio El Campín.