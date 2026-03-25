¿Alfredo Arias no quedó cómodo por la victoria de Junior vs Bucaramanga? "Podemos hacerlo mejor"

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I con uno de los partidos más vibrantes de la jornada 13 entre el Junior de Barranquilla contra el Atlético Bucaramanga. Dos equipos que buscaban meterse dentro de los ocho, pero, o la victoria local sacaba a los visitantes o el triunfo de los bumangueses sacaba a los barranquilleros. Es decir, pasara lo que pasara, no podían quedar ambos en Play-Offs con ningún resultado.

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Para el Junior era necesario sacar los puntos después de una dura derrota contra el Deportivo Independiente Medellín y de un triunfo contra Fortaleza, pero que se iba complicando por un juego muy flojo que han demostrado últimamente. Tenían que imponer buen juego y así lo hicieron en el Estadio Romelio Martínez.

Los barranquilleros debían también responderle a Alfredo Arias en un momento en el que se apretará el calendario con la Copa Libertadores que ya está respirando la nuca de los jugadores y del entrenador uruguayo. Junior le quitó el invicto al Bucaramanga con goles de Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez.

ALFREDO ARIAS Y LOS PRINCIPIOS PARA SACAR LA VICTORIA

Desde el arranque, Junior salió con Teófilo Gutiérrez, Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, entre otros que normalmente rotan en el mediocampo. Sobre la planificación, Alfredo Arias destacó, “yo creo que el partido que pensábamos fue el que jugamos en el primer tiempo. Es la verdad. Tratamos presionar tras pérdida, ser muy intensos para hacernos sentir y atacarlos. Nos faltó tranquilidad en la definición y por suerte encontramos el gol para reconstruir un poco”.

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Siguiendo por esa misma línea, analizó el segundo tiempo, “después del segundo gol era lógico que iban a venir. Todos queríamos meternos en la cancha para que no nos hicieran un gol. Los jugadores defendieron el prestigio, el por qué están acá y fueron valientes para defender con todo. Este equipo Bucaramanga me animo a decir que es de los más difíciles de enfrentar. Es casi la misma nómina, tienen buenos refuerzos, mismo técnico y no había perdido”.

Sobre los principios futbolísticos, afirmó que, “bajo la actitud de querer ganar sí o sí. Era un partido bisagra para todos y luego los principios de intensidad para recuperar la pelota, la humildad para correr y ayudar al compañero. Tuvimos orden en no arriesgar en lo demás para conseguir el resultado. Creo que igual lo podemos hacer mejor si tenemos más confianza en tres cuartos de cancha y creo que lo podemos hacer mejor”.

ALFREDO ARIAS Y LA CLAVE DEL JUNIOR PARA DISPUTAR LA COPA LIBERTADORES

Alfredo Arias lamentó en su equipo que en anteriores partidos haya perdido fichas importantes por lesiones y por contusiones, que han afectado a una plantilla corta por la reducción de cinco cupos. Se viene la Copa Libertadores, y la intención es poder recuperar a estos jugadores para hacer la nómina un poco más larga.

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Por esto mismo, el entrenador reveló qué debe venir ahora para el campeón actual, “no he dicho ninguno de los partidos pasados porque considero que no hay que poner excusas, pero sí hay a veces causales de que las cosas no salgan tan bien. Somos el campeón y venimos teniendo cinco jugadores, cuatro jugadores en cancha porque las lesiones nos han atacado, mucha contusión. Esperamos que eso pueda darse vuelta para tener un equipo más largo.

Se vienen partidos muy seguidos y la doble competencia. Esté quien esté necesitamos una actitud para jugar los partidos y competir. Los jugadores se verán cómodos en esto al tener la actitud que debe tener un equipo campeón que es la del esfuerzo y la de la solidaridad”.