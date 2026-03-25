Pasto le remontó a Fortaleza en Techo y está a una victoria de los playoffs

Deportivo Pasto derrotó 2-1 a Fortaleza este martes 24 de marzo en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, por la decimotercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en un partido intenso y bien disputado desde el inicio.

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Resumen de Fortaleza 1-2 Pasto

El compromiso arrancó con un Fortaleza decidido a imponer condiciones en casa, y lo logró rápidamente gracias a un golazo de Andrés Arroyo al minuto 18, quien sacó un potente remate desde fuera del área que se coló en el ángulo.

El tanto le dio confianza al conjunto capitalino, que durante varios minutos manejó el ritmo del partido, aunque sin lograr ampliar la ventaja ante un Pasto que comenzó a asentarse con el paso de los minutos.

La reacción del equipo volcánico llegó al 27’, cuando el lateral Mateo Garavito sorprendió con otro gol de gran factura, esta vez con un zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta rival.

Con el empate, el juego ganó en intensidad y ambos equipos empezaron a mostrarse más abiertos, generando aproximaciones en las dos áreas, aunque sin mayor claridad en la definición antes del descanso.

Para la segunda mitad, el partido se volvió más dinámico, con un Pasto bien plantado en defensa y apostando por transiciones rápidas, mientras Fortaleza intentaba recuperar el control del balón.

El premio para la visita llegó al minuto 83, cuando Diego Chávez capitalizó una jugada ofensiva y, tras asistencia de Matías Pisano, sacó un remate rastrero desde fuera del área que terminó en el fondo de la red.

Pasto terminó con dos jugadores menos

En los minutos finales, la tensión aumentó y Deportivo Pasto terminó con dos hombres menos tras las expulsiones de Santiago Jiménez y Wilson Morelo, lo que obligó al equipo a resistir con orden los intentos desesperados de Fortaleza.

¿Cuántos puntos lleva Pasto en la Liga BetPlay?

Con este resultado, Pasto llegó a 27 puntos y se ubicó en la segunda posición de la tabla, quedando a un triunfo de asegurar su clasificación a los playoffs, mientras que Fortaleza se quedó con 14 unidades y comprometió seriamente sus opciones.

Próximos partidos de Pasto y Fortaleza

En la próxima fecha, los volcánicos recibirán a Atlético Nacional, mientras que Fortaleza visitará a Millonarios FC en El Campín.