Eduardo Méndez confirmó los primeros dos refuerzos de Santa Fe

Independiente Santa Fe ya mira de frente a una temporada exigente, con la Copa Libertadores como uno de los grandes retos del 2026. Mientras el plantel atraviesa un proceso de renovación tras varias salidas, desde la dirigencia comienzan a aparecer señales claras sobre cómo se está armando el nuevo proyecto deportivo.

Dos refuerzos listos y prioridad en los laterales

Este miércoles, Eduardo Méndez, presidente del club cardenal, entregó detalles clave sobre el mercado de fichajes y confirmó que dos jugadores ya están prácticamente cerrados para el próximo año. Sin revelar nombres, el dirigente explicó que se trata de dos laterales, una posición que el cuerpo técnico considera prioritaria.

“Tenemos principios de acuerdo con dos laterales que hay que tener y esperamos firmarlos de aquí hasta el 5 de enero”, aseguró Méndez en diálogo con Caracol Radio, dejando claro que los anuncios oficiales llegarían en los primeros días del nuevo año. Además, descartó cualquier negociación con Cándido, aclarando que no ha habido conversaciones con el jugador.

Otros nombres en carpeta: Fagúndez, Bustos y Toscano

Más allá de esos dos refuerzos ya encaminados, el presidente de Santa Fe también se refirió a Franco Fagúndez, cuya llegada estaría prácticamente asegurada. Según explicó, el acuerdo con Santos Laguna se cerró hace varias semanas y el futbolista arribaría a Bogotá en los primeros días de enero.

En cuanto a Nahuel Bustos, Méndez confirmó que las conversaciones con Talleres están avanzadas, aunque todavía no se ha firmado nada. El atacante argentino sigue siendo una opción fuerte para reforzar el frente de ataque, pero su fichaje aún depende de detalles finales.

Finalmente, el dirigente reveló que Kilian Toscano llegará cedido desde Atlético Nacional, con opción de compra, tras ser un pedido directo del cuerpo técnico. También fue enfático en señalar que Jarlan Barrera no está en los planes del club para 2026.

Santa Fe comienza a darle forma a su plantilla para 2026 con movimientos concretos y una hoja de ruta clara. Dos refuerzos están a punto de cerrarse, otros nombres avanzan en negociación y la dirigencia busca equilibrar experiencia y proyección para afrontar una temporada en la que el club espera volver a ser protagonista a nivel local e internacional. El mercado apenas empieza, pero en El Campín ya se sienten los primeros pasos del nuevo proyecto cardenal.