Santa Fe piensa en el 2026 y en la Copa Libertadores: el plan de Repetto

Independiente Santa Fe terminó oficialmente su participación en la temporada 2025 al empatar 0-0 con Atlético Bucaramanga en partido válido por la fecha 6 del grupo B en los cuadrangulares semifinales.

Teniendo en cuenta que el conjunto cardenal no contaba con opciones para llegar a la final, el encuentro disputado en El Campín se llevó a cabo por cumplir calendario.

Después del empate, Francisco López, que cumplió con las funciones de entrenador encargado, dio a conocer en rueda de prensa parte de los planes que tiene Pablo Repetto, que a partir de este martes 9 de diciembre inició sus labores como técnico en propiedad de Santa Fe.

López describió que el conjunto cardenal cuenta con características para competir a nivel internacional en el 2026.

"Tenemos lo más importante, que es el ADN del club. La combatividad, la resiliencia y el carácter, que eso en los torneos internacionales se marca diferencia", afirmó.

Por otro lado, Francisco López agregó que Santa Fe necesitará reforzar algunas posiciones, pero también le pretende darle continuidad a la mayoría de la nómina actual.

"En algunas posiciones se necesita un poco más de velocidad para lograr compensar los espacios. La idea es renovar la nómina, que está sobre el 85 %", dijo.

Finalmente, López explicó que desde algunos días ya se lleva a cabo un empalme con el nuevo técnico Pablo Repetto.

"Ya iniciamos hace 20 días el proceso con el profe Repetto. Él tiene un sistema de juego muy del ADN del club. Él ve muchas fortalezas en el club, solicitó la mayoría de renovaciones de contrato, si cree que faltan algunas posiciones por reforzar", agregó.



