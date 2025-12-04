Repetto tendría primera baja en Santa Fe: club de la MLS ficharía a referente

Desde hace unas semanas, ya todo estaba listo para que Independiente Santa Fe presentara de manera oficial a su nuevo director técnico para el 2026. Era evidente que Francisco ‘Pacho’ López no iba a seguir como el entrenador interino y el nombre elegido fue el del uruguayo Pablo Repetto que tuvo una última experiencia en la Liga BetPlay por Atlético Nacional.

Este martes 2 de diciembre, el charrúa fue presentado en una rueda de prensa en donde indicó que la Copa Libertadores le llamó la atención y que a partir del 9 de diciembre tomará de manera definitiva la institución con miras al mercado de fichajes. De hecho, ya suena Nahuel Bustos como el nuevo delantero.

Pablo Repetto, junto con el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dejaron claro que, antes de que se oficializara la llegada del uruguayo, ya se estaba trabajando con miras a los nombres y fichajes. Cada uno será decisión del entrenador al igual que las salidas. Sin embargo, pelear contra ligas de mucha envergadura económica sería difícil y justamente es lo que puede pasar con una figura cardenal.

EWIL MURILLO PODRÍA SALIR A LA MLS

Santa Fe ha trabajado en las renovaciones para afrontar la Copa Libertadores. Aunque el presidente y el entrenador no quieren hablar de salidas mientras se está en los cuadrangulares, afirmaron que ya el 85% de la nómina aseguró la renovación. Habrá que esperar llegadas y qué jugadores saldrían

Pero, en ese intento de renovar a toda la base, aparece un nuevo problema para el nuevo entrenador, con Ewil Murillo que, de acuerdo con la información de Felipe Sierra, está en el radar de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con dos equipos que van a la carga por el volante.

No hay nombres todavía de los dos clubes de Estados Unidos que quieren contar con el volante, pero Independiente Santa Fe ya tiene conocimiento de las condiciones para una posible venta. La decisión del club y de Ewil Murillo se presenta en un momento clave para la institución, que confirmó nuevo entrenador y que tiene por delante la Copa Libertadores.

EWIL MURILLO, UN ACTOR CLAVE EN EL TÍTULO DE SANTA FE

Para llegar a la final del primer semestre de 2025, Santa Fe debía ganarle a Millonarios en el partido definitivo de los cuadrangulares semifinales. Hugo Rodallega abrió la cuenta y Ewil Murillo completó la victoria con un golazo que puso al cuadro cardenal en el último paso para acabar la sequía de títulos.

La celebración de Ewil Murillo con una patada voladora contra el banderín del córner junto a la afición de Millonarios es una pieza memorable que los hinchas de Santa Fe tendrán guardados en sus cabezas. Ese alocado festejo fue clave para instalarse en la final y ganar el título ante el Deportivo Independiente Medellín.

Un referente del título cardenal que podría vivir su último partido con Santa Fe cuando terminen los cuadrangulares semifinales ante Atlético Bucaramanga. Habrá que esperar el camino que tomará el volante con ofertas de la MLS respirando de cerca antes de afrontar la Superliga, la Liga BetPlay 2026-I y la Copa Liberadores.



