La preocupación que tiene Independiente Santa Fe para el juego de semifinales

No todo es alegría en Independiente Santa Fe. A pesar de lograr la clasificación a las semifinales del fútbol colombiano, el cuadro cardenal tiene una fuerte preocupación para el juego de la siguiente ronda en Bogotá, lo que podría afectar el rendimiento del cuadro cardenal.

La preocupación del león es por lo que pueda suceder con el gramado del estadio El Campín, que estará disponible para el concierto de Silvestre Dangond el próximo viernes 15 de mayo, un día antes que el cuadro cardenal dispute el primer partido de las semifinales.

Pablo Repetto, preocupado por el gramado de El Campín

Teniendo en cuenta lo que pueda suceder en el gramado del Coloso de la 57, Pablo Repetto, entrenador del cuadro bogotano, se mostró preocupado por lo que será el juego de las semifinales, teniendo en cuenta lo acontecido durante este semestre, donde el Campín fue fuertemente criticado por su grama.

“Lo único que espero es que la cancha no esté afectada ni en mal estado. Hay cosas que se me escapan a mí; hacemos lo que esté a nuestro alcance, pero lo único que pedimos es que la cancha esté en óptimas condiciones para poder jugar”, aseguró el uruguayo en zona mixta.

Lea también Santa Fe confirmó el estadio en el que jugará la semifinal de la Liga Betplay

Cabe mencionar que, independientemente del rival, Independiente Santa Fe tendrá que iniciar la llave de las semifinales en condición de local, pues Junior de Barranquilla y Once Caldas están por encima del cardenal en la reclasificación, lo que hace que la llave inicie en la capital de la república.

El Campín no será todo de Independiente Santa Fe

Por otro lado, otra de las preocupaciones, pero de las directivas de Independiente Santa Fe, es el tema de la asistencia, pues teniendo en cuenta la cercanía del partido al concierto, se confirmó que las tribunas sur y oriental general no estarán disponibles para los aficionados del león.

Vale recordar que estas tribunas tampoco fueron habilitadas para el juego contra el América de Cali, lo que afectó financieramente al club, pues no pudo dejar ingresar a los seguidores visitantes, perdiendo dinero que ayudaría al club y haría un marco más importante.