Santa Fe prepara su primer fichaje: Ya lo dirigió Repetto

Independiente Santa Fe ya empezó a mover sus fichas pensando en una exigente temporada 2026, en la que afrontará Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Libertadores. Con Pablo Repetto al mando, el club bogotano inició una depuración profunda de la nómina y en medio de varias salidas confirmadas, también avanza en la conformación de su primer refuerzo.

El entrenador uruguayo ya le comunicó a varios jugadores que no entran en sus planes y otros terminarán contrato el próximo 31 de diciembre, lo que ha abierto espacio tanto en la plantilla como en los cupos de extranjeros, un factor clave para los movimientos que se vienen.

Depuración en la nómina y cupos disponibles

Santa Fe confirmó la salida de futbolistas como Elvis Perlaza, Marcelo Meli y Joaquín Sosa, quienes se suman a Edwar López, Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez y Yairo Moreno, todos sin renovación contractual. Estas decisiones hacen parte del nuevo proyecto deportivo que lidera Repetto.

Con estas bajas, el club capitalino liberó tres cupos de extranjero, lo que le permite moverse con mayor tranquilidad en el mercado internacional. La intención del cuerpo técnico es reforzar principalmente el mediocampo y algunas zonas clave para competir a nivel local e internacional.









Franco Fagúndez, el elegido por Repetto

Según informó el medio uruguayo Carve Deportiva, Santa Fe tiene muy avanzado el fichaje de Franco Fagúndez, volante charrúa de 25 años, quien llegaría a Bogotá a préstamo hasta diciembre de 2026 desde Santos Laguna de México.

Fagúndez es un viejo conocido de Pablo Repetto, quien ya lo dirigió en Nacional de Uruguay, club con el que conquistó tres títulos. Esa confianza y conocimiento mutuo hacen que el jugador aparezca como una opción sólida para ser titular en el esquema del técnico uruguayo.

A la espera del anuncio oficial, Franco Fagúndez se perfila como el primer refuerzo de Santa Fe para 2026, en una plantilla que todavía tendrá más movimientos. El Cardenal quiere armar un equipo competitivo desde el arranque del año y la mano de Repetto ya empieza a notarse, con decisiones claras y refuerzos que responden a su idea de juego.