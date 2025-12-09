Santa Fe confirmó el cuerpo técnico de Pablo Repetto

Este lunes 8 de diciembre terminó la era en Santa Fe de Francisco ‘Pacho’ López como entrenador interino con un empate sin goles ante el Atlético Bucaramanga y de manera inmediata arrancó la gestión de Pablo Repetto, director técnico uruguayo que tomará el club en posesión y que trabajará con miras a la Copa Libertadores de 2026 que es el máximo objetivo.

Vea también: Nacional tendrá nuevo delantero en 2026; confirman su llegada

Además, tendrá que lidiar con una Superliga que podría ser su primer título como entrenador en el fútbol colombiano, dado que su gestión en Atlético Nacional duró poco. El uruguayo ya fue presentad por el presidente Eduardo Méndez en una revelación que se demoró en confirmarse para no entrometerse en el camino de los cuadrangulares.

Pablo Repetto ya trabaja como el entrenador en posesión de Santa Fe y este martes 9 de diciembre arrancó los primeros trabajos junto con la institución. Los jugadores del cuadro cardenal ya conocieron al uruguayo, y, como si fuera poco, a los que acompañarán a Repetto en esta nueva aventura por el fútbol colombiano.

EL CUERPO TÉCNICO DE INDEPENDIENTE SANTA FE PARA LA LIGA BETPLAY 2026

En las horas de la mañana de este martes 9 de diciembre, el club inició los primeros trabajos en la era de Pablo Repetto. El charrúa, con el nuevo cuerpo técnico albirrojo conocieron la sede deportiva de Tenjo, además de dar las primeras indicaciones de lo que quieren lograr a lo largo de este 2026.

Su debut podría ser con un título en la Superliga 2026 a la espera de conocer su rival que saldrá de Junior o Deportes Tolima. Por medio de una publicación del equipo bogotano, dieron a conocer quiénes acompañarán a Pablo Repetto en la dirección técnica.

Le puede interesar: Miguel Borja ya tiene nuevo club: firmó contrato tras salir de River

El club presentó a Federico Mociulsky, que será el asistente técnico de Pablo Repetto, Diego Sánchez otro asistente técnico y Marcelo Cabezas que tendrá la función de ser el preparador físico.

¿QUIÉNES SON LOS ASISTENTES TÉCNICOS Y PREPARADOR FÍSICO DE SANTA FE?

Uno de los asistentes técnicos que estará trabajando junto con Pablo Repetto será Federico Mociulsky. Nació en Argentina y arrancó su trayectoria en el fútbol como volante. Pasó por clubes argentinos y se dedicó tras su retiro a ser el segundo de los entrenadores en posesión.

En ese cargo empezó con Pablo Garabello, quien pasó en anteriores ocasiones en la Selección Colombia y en el balompié cafetero. De hecho, Mociulsky fue el segundo de Garabello en el Cúcuta Deportivo.

Marcelo Cabezas, preparador físico que se unirá a Pablo Repetto para esta experiencia en Independiente Santa Fe es un hombre clave del entrenador uruguayo y no será la primera vez que trabaja con Repetto. En anteriores ocasiones ya había estado encargado de ese rol y estuvo a su lado cuando Atlético Nacional contrató al entrenador.

Lea también: Santa Fe piensa en el 2026 y en la Copa Libertadores: el plan de Repetto

El preparador físico chileno también ha tenido experiencias con la selección de Chile cuando Claudio Borghi tomó la dirección técnica. Antes de desempeñar su cargo actual en la ‘Roja’, fue asistente técnico y desde el 2013 se vinculó a la preparación física.

Ya es una carta habitual de Pablo Repetto, dado que estuvieron juntos en 2020 cuando el uruguayo dirigió a Liga de Quito. Con estos cargos arranca la nueva era de Santa Fe junto con un nuevo entrenador charrúa con el que afrontarán la Superliga, la Liga BetPlay, la Copa Libertadores, y la Copa BetPlay durante el 2026.