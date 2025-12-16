Santa Fe se sigue desarmando con tres nuevas bajas: ya son siete salidas

La Copa Libertadores será el máximo objetivo de Independiente Santa Fe que tendrá como primer examen la posibilidad de quedar campeón con Pablo Repetto que tomó las riendas después de la salida de Francisco López como entrenador y que ahora volverá a ser director deportivo.

Con el torneo internacional como la prioridad, el club también tiene por delante la Liga BetPlay 2026-I para intentar ser campeón nuevamente y la Copa BetPlay. Pablo Repetto llegó pisando fuerte con bajas sensibles de artífices de la décima estrella y de otros que llegaron este segundo torneo y que había pedido expresamente Jorge Bava que dejó a la institución prematuramente.

Sin duda alguna, la gente está expectante del futuro inmediato de Santa Fe que ha anunciado más salidas que incorporaciones. ‘Pacho’ López afirmó el 3 de diciembre que ya están trabajando junto con Pablo Repetto y que ya tenían nombres en la carpeta para armarse de la mejor forma. No obstante, no podía revelar los jugadores que se tienen ya en la órbita.

A falta de oficialización de Santa Fe, el cuadro cardenal ya había dialogado con jugadores como Harold Santiago Mosquera, Yairo Moreno, Edwar López y Ángelo Rodríguez. Sin embargo, estos cuatro no serán los únicos. Este martes 16 de diciembre aparecieron otros nombres que no continuarán.

TRES NUEVAS SALIDAS DE INDEPENDIENTE SANTA FE PARA EL 2026

De esos cuatro nombres aparecen tres jugadores campeones como Harold Santiago Mosquera, Edwar López y Ángelo Rodríguez. López se despide con la asistencia perfecta para el gol que dio el título. Además de estos ganadores de la décima estrella, aparece otro futbolista que ganó dicho título.

Había dudas con Elvis Perlaza con su continuidad o su salida. Para Pablo Repetto no es uno de los jugadores necesarios dentro de la plantilla para la Copa Libertadores de 2026. Perlaza, que no había renovado su contrato con la institución ya recibió la notificación de que no será tenido en cuenta.

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, el lateral derecho que estaba en el radar del Real Cartagena no jugaría en su ciudad, sino que firmaría con Águilas Doradas que es el club que intentará asegurar el fichaje del cartagenero que salió campeón con Millonarios y Santa Fe.









Además de Elvis Perlaza, según la información de Felipe Sierra, Santa Fe tampoco tendrá en cuenta para el 2026 a los internacionales que llegaron con Jorge Bava en este segundo semestre. Ni Marcelo Meli ni Joaquín Sosa seguirán dentro de la institución.









En el caso de Marcelo Meli, Santa Fe ya busca un acuerdo con el jugador para la desvinculación. Por su parte, con Joaquín Sosa el uruguayo, que llegó en condición de préstamo deberá regresar a Italia con el Bologna.









Bajo este panorama, Pablo Repetto liberará dos cupos de extranjeros. En ese caso, Emanuel Olivera será el único internacional con la posibilidad de fichar a tres jugadores foráneos por la nueva norma de cuatro inscritos.

LA DUDA DE SANTA FE CON UN REFERENTE

Entre las renovaciones de Santa Fe ya están asegurados Hugo Rodallega, Omar Fernández Frasica, y la idea es que el 85% de la base continúe. Elvis Perlaza era una de las dudas y saldrá del club. La otra que tienen en estos momentos es el tema de Daniel Torres que no ha arreglado todavía la extensión de su vínculo.

Según informaciones que han circulado últimamente, el volante sería renovado a lo largo de estas últimas semanas de diciembre. Seguramente será por un año más para que juegue el 2026 la Copa Libertadores, la Liga BetPlay, Copa BetPlay y la Superliga.