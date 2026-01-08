Santa Fe presentó a su nuevo delantero; refuerzo de lujo para la Libertadores

Independiente Santa Fe se sigue armando para disputar la temporada 2026, en la que tendrá como gran reto la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Este jueves 8 de enero, el conjunto 'cardenal' presentó oficialmente a un refuerzo de lujo, que sin duda incrementará el nivel del plantel.

Lea también Santa Fe busca a un defensa con pasado en España y Brasil

Se trata del delantero argentino Lautaro Nahuel Bustos, que llega al conjunto cardenal procedente de Talleres de Córdoba de su país.

Bustos se convierte en la gran apuesta de Santa Fe para la temporada 2026, teniendo en cuenta su amplia trayectoria con tan solo 27 años.

El atacante ha vestido las camisetas de Pachuca, Girona, Sao Paulo y San Lorenzo. Además, tiene en su registro haber sido comprado por el City Group en 2020.

Los refuerzos de Santa Fe

Además de Nahuel Bustos, Independiente Santa Fe ya había confirmado las contrataciones del uruguayo Franco Fagúndez, los defensas Helibelton Palacios, Luis Palacios y el mediocampista Kilian Toscano.

Lea también Santa Fe sufre inesperado revés; fichaje anunciado se ha caído

A Santa Fe se le cayó refuerzo

En medio de la pretemporada y en los anuncios de jugadores, a Independiente Santa Fe se le dañó la negociación que tenía pactada con el lateral o extremo Yerson Candelo.

A pesar de que el jugador fue presentado, en las últimas horas se dio a conocer que el acuerdo entre las partes se rompió, por lo que Candelo no hará parte de la nómina cardenal.







