Santa Fe sufre inesperado revés; fichaje anunciado se ha caído

De acuerdo con información del periodista Juan Felipe Cadavid en el programa 'La FM Más Fútbol' de RCN Radio, se ha caído el fichaje del lateral derecho Yerson Candelo, quien ya había sido anunciado de manera oficial el pasado 5 de enero por Independiente Santa Fe.

Candelo, futbolista caleño de 33 años que venía de jugar por año y medio en el América de Cali, ya estaba entrenando con el equipo ‘cardenal’ y todo se iba desarrollando de manera normal, sin embargo, este miércoles todo cambió y el lateral ya no jugará en Santa Fe para este 2026.

¿Por qué se cayó el fichaje de Yerson Candelo en Santa Fe?

Al parecer, la razón de este revés en la incorporación de este futbolista obedece a diferencias posteriores entre el club y el jugador, una situación bastante extraña que poco se presenta en el mercado de fichajes, sabiendo que Candelo ya había sido anunciado de manera oficial y se creía que los acuerdos entre las partes ya estaban totalmente claros y acordados.

Habrá que esperar entonces un comunicado oficial por parte de Independiente Santa Fe explicando esta noticia de uno de sus fichajes, que recordemos ha vestido la camiseta del Deportivo Cali, Querétaro de México, Atlético Nacional y Aucas de Ecuador.

Santa Fe alista la llegada de otro lateral

A falta de confirmación oficial, se espera que el conjunto rojo de la capital del país presente en las próximas horas al lateral derecho Luis Palacios, jugador bogotano de 24 años que viene de vestir los colores de Once Caldas.

Según los reportes arrojados por el periodista Felipe Sierra, después de una larga negociación, el jugador llegará a Santa Fe en condición de préstamo por un año y con opción de compra, así que el equipo de Pablo Repetto sí tendrá nuevo lateral derecho en este 2026, aunque se preveía que tuviera dos tras el arribo de Yerson Candelo.