Santa Fe presentó su cuarto refuerzo para la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe sigue armando su nómina para disputar la temporada 2026, en la que tendrá como gran reto disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Este miércoles 7 de enero, el conjunto cardenal presentó a través de sus redes sociales a su cuarto refuerzo.

Se trata del defensor lateral derecho Luis Palacios, que se suma a la nómina del conjunto capitalino, después de destacarse con el uniforme de Once Caldas en la temporada 2025.

Palacios se convierte en la cuarta cara nueva de Santa Fe para la campaña del 2026, después de que se anunciaran al delantero delantero Uruguayo Franco Fagúndez, el lateral Helibelton Palacios y el mediocampista Kilian Toscano.

Yerson Candelo no jugará en Santa Fe

En la jornada de este miércoles 7 de enero también se informó que Yerson Candelo, lateral o extremo derecho, no hará parte de la nómina de Independiente Santa Fe en la temporada 2026.

A pesar de que Candelo fue presentado oficialmente en las redes sociales del cuadro cardenal, se conoció que se registraron problemas en el acuerdo al que habían llegado las partes.

Teniendo en cuenta esta situación, Independiente Santa Fe continúa en la búsqueda de refuerzos para completar la nómina que tendrá a su cargo el director técnico uruguayo Pablo Repetto.