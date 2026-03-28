Santa Fe se ilusiona: nuevas cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Independiente Santa Fe mantuvo vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 14 en condición de visita a Atlético Bucaramanga.

Lea también Santa Fe volvió a ganar ante Bucaramanga y se acerca a la clasificación en Liga Betplay

El equipo cardenal se impuso con marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Luis Palacios y Hugo Rodallega.

Con esta victoria, el conjunto bogotano llegó a 18 puntos para ubicarse parcialmente en la posición 11 y quedar a dos unidades de la octava posición.

Cuentas de Santa Fe para clasificar en Liga BetPlay

Con 18 unidades, Independiente Santa Fe está obligado a sumar, como mínimo, 11 puntos de los 18 que todavía tiene en juego para aspirar a luchar por los puestos de clasificación.

El cuadro cardenal enfrentará en condición de local a Llaneros, Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá.

Como visitante, Santa Fe se medirá con Deportes Tolima, Millonarios y Deportivo Pasto.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 27 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Once Caldas - 23 puntos

4. Junior - 22 puntos

5. América de Cali - 21 puntos

6. Internacional de Bogotá - 21 puntos

7. Millonarios - 20 puntos

8. Deportes Tolima - 20 puntos

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9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Águilas Doradas - 19 puntos

11. Santa Fe - 18 puntos

12. Deportivo Cali - 16 puntos

13. Llaneros - 16 puntos

14. Fortaleza - 14 puntos

15. Medellín - 13 puntos

16. Jaguares - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Cúcuta Deportivo - 8 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Deportivo Pereira - 6 puntos

Calendario que le queda a Santa Fe

Fecha 15 - 1 de abril

Santa Fe Vs Llaneros

Fecha 10 - 4 de abril - partido aplazado

Tolima Vs Santa Fe

Fecha 16 - 12 de abril

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 17 - 19 de abril

Santa Fe Vs Cúcuta Deportivo

Fecha 18 - 24 de abril

Pasto Vs Santa Fe

Fecha 19 - 2 de mayo

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá