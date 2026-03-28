Santa Fe se ilusiona: nuevas cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Independiente Santa Fe mantuvo vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 14 en condición de visita a Atlético Bucaramanga.
El equipo cardenal se impuso con marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Luis Palacios y Hugo Rodallega.
Con esta victoria, el conjunto bogotano llegó a 18 puntos para ubicarse parcialmente en la posición 11 y quedar a dos unidades de la octava posición.
Cuentas de Santa Fe para clasificar en Liga BetPlay
Con 18 unidades, Independiente Santa Fe está obligado a sumar, como mínimo, 11 puntos de los 18 que todavía tiene en juego para aspirar a luchar por los puestos de clasificación.
El cuadro cardenal enfrentará en condición de local a Llaneros, Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá.
Como visitante, Santa Fe se medirá con Deportes Tolima, Millonarios y Deportivo Pasto.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 27 puntos
2. Deportivo Pasto - 27 puntos
3. Once Caldas - 23 puntos
4. Junior - 22 puntos
5. América de Cali - 21 puntos
6. Internacional de Bogotá - 21 puntos
7. Millonarios - 20 puntos
8. Deportes Tolima - 20 puntos
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9. Bucaramanga - 19 puntos
10. Águilas Doradas - 19 puntos
11. Santa Fe - 18 puntos
12. Deportivo Cali - 16 puntos
13. Llaneros - 16 puntos
14. Fortaleza - 14 puntos
15. Medellín - 13 puntos
16. Jaguares - 11 puntos
17. Alianza - 11 puntos
18. Cúcuta Deportivo - 8 puntos
19. Boyacá Chicó - 8 puntos
20. Deportivo Pereira - 6 puntos
Calendario que le queda a Santa Fe
Fecha 15 - 1 de abril
Santa Fe Vs Llaneros
Fecha 10 - 4 de abril - partido aplazado
Tolima Vs Santa Fe
Fecha 16 - 12 de abril
Millonarios Vs Santa Fe
Fecha 17 - 19 de abril
Santa Fe Vs Cúcuta Deportivo
Fecha 18 - 24 de abril
Pasto Vs Santa Fe
Fecha 19 - 2 de mayo
Santa Fe Vs Internacional de Bogotá