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Santa Fe

Santa Fe se ilusiona: nuevas cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Independiente Santa Fe tomó un respiro en la Liga BetPlay, después de derrotar en condición de visita a Bucaramanga.
Daniel Zabala
Independiente Santa Fe se ilusiona con clasificar en Liga BetPlay
Independiente Santa Fe se ilusiona con clasificar en Liga BetPlay // Dimayor

Independiente Santa Fe mantuvo vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 14 en condición de visita a Atlético Bucaramanga.

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El equipo cardenal se impuso con marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Luis Palacios y Hugo Rodallega.

Con esta victoria, el conjunto bogotano llegó a 18 puntos para ubicarse parcialmente en la posición 11 y quedar a dos unidades de la octava posición.

Cuentas de Santa Fe para clasificar en Liga BetPlay

Con 18 unidades, Independiente Santa Fe está obligado a sumar, como mínimo, 11 puntos de los 18 que todavía tiene en juego para aspirar a luchar por los puestos de clasificación.

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El cuadro cardenal enfrentará en condición de local a Llaneros, Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá.

Como visitante, Santa Fe se medirá con Deportes Tolima, Millonarios y Deportivo Pasto.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 27 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Once Caldas - 23 puntos

4. Junior - 22 puntos

5. América de Cali - 21 puntos

6. Internacional de Bogotá - 21 puntos

7. Millonarios - 20 puntos

8. Deportes Tolima - 20 puntos

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9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Águilas Doradas - 19 puntos

11. Santa Fe - 18 puntos

12. Deportivo Cali - 16 puntos

13. Llaneros - 16 puntos

14. Fortaleza - 14 puntos

15. Medellín - 13 puntos

16. Jaguares - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Cúcuta Deportivo - 8 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Deportivo Pereira - 6 puntos

Calendario que le queda a Santa Fe

Fecha 15 - 1 de abril

Santa Fe Vs Llaneros

Fecha 10 - 4 de abril - partido aplazado

Tolima Vs Santa Fe

Fecha 16 - 12 de abril

Millonarios Vs Santa Fe

Fecha 17 - 19 de abril

Santa Fe Vs Cúcuta Deportivo

Fecha 18 - 24 de abril

Pasto Vs Santa Fe

Fecha 19 - 2 de mayo

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá

En esta nota

Santa Fe Atlético Bucaramanga Estadio El Campín Liga Betplay Millonarios Cúcuta Deportivo Llaneros FC Deportivo Pasto Deportes Tolima Bogotá

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