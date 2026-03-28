Santa Fe volvió a ganar ante Bucaramanga y se acerca a la clasificación en Liga Betplay

Inició de manera oficial la fecha 14 de la Liga Betplay, una jornada que fue inaugurada por uno de los partidos más esperados entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, duelo que se llevaría a cabo en el Estadio Américo Montanini.

Claramente el equipo de Leonel Álvarez llegaba como protagonista de este enfrentamiento al contar con un mejor presente deportivo y auspiciar como local, pero el 'león' despertó con la victoria ante Medellín y llegó a imponer condiciones para llevarse los tres puntos ante Bucaramanga al ganar 1-2 y seguir escalando posiciones.

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Santa Fe asaltó el Américo Montanini y se llevó los 3 puntos de la victoria

Pablo Repetto no ha tenido un buen inicio de temporada con Independiente Santa Fe desde que ganó la Superliga ante Junior. Su rendimiento fue bastante irregular y durante varias fechas sumó derrotas y empates que, por el momento lo están dejando por fuera de los ocho mejores equipos de la Liga Betplay.

Sin embargo, poco a poco ha venido retomando nivel y la idea de juego del 'cardenal' ya se ha visto dentro del terreno de juego, justamente en el del Américo Montanini, en donde se logró llevar la victoria ante Bucaramanga por un marcador de 1-2.

Las principales emociones se vieron en el primer tiempo del compromiso cuando el extremo 'santafereño', Luis Palacios, capturó una pelota que se ejecutó desde el tiro de equina sobre el minuto 22 y sacó un potente remate de pierna derecha desde afuera del área para vencer al nuevo portero de los 'leopardos', Luis Erney Vásquez.

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Bucaramanga reaccionó rápidamente y la emoción del 'león' duró poco, ya que tan solo 6 minutos después al primer tanto, Aldair Zarate, al ver que la defensa de Santa Fe se había mostrado bastante organizada en los primeros minutos, decidió acomodarse y sacar un latigazo para anotar el tanto del empate, un certero remate en el que Mosquera Marmolejo no pudo hacer nada.

La victoria del equipo de Repetto se consolidó en el segundo tiempo, justo sobre la hora del encuentro, y todo gracias al veterano, Hugo Rodallega, quien recibió un centro dentro del área y remató al palo más lejano del guardameta rival, tal como lo hizo en la final ante Medellín, para determinar el 1-2 definitivo y los tres puntos.

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Próximo partido de Santa Fe en la Liga Betplay

El 'león' volverá a la acción en el marco de la fecha 15 de la competencia local, en donde se enfrentará a Llaneros y tendrá que hacer valer su condición de local. El miércoles 1 de abril, sobre las 18:30 hora local, se llevará a cabo el enfrentamiento entre Santa Fe contra el equipo que dirige José García, un duelo definitivo que podría determinar el ingreso a los ocho mejores.

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