Pablo Repetto reveló la clave del triunfo vs Bucaramanga: "Minimizamos las virtudes"

Independiente Santa Fe demostró estar más vivo que nunca en esa pretensión de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I después de superar una dura prueba ante el Deportivo Independiente Medellín el lunes 23 de marzo y cuatro días después, con el mismo resultado de 1-2 venció a Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini.

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Desde que Pablo Repetto llegó al banquillo, este fue, tal vez, el mejor partido disputado hasta la fecha sacando los de la final de la Superliga ante el Junior de Barranquilla. Propositivos desde el primer minuto, los dirigidos por el entrenador uruguayo llegaron al área de Bucaramanga por las bandas, especialmente con Luis Palacios que recuperó la confianza tras el gol marcado contra el Medellín.

Luis Palacios tuvo la más clara en un desborde, pero a la hora de la última decisión prefirió jugar al centro sin encontrar rematador cuando pudo haber definido al arco. Luego, Palacios marcó y Santa Fe se relajó por largos tramos. Le dio la pelota a Bucaramanga que se animó con Luciano Pons y encontró el empate de otro partido con un remate lejano de Aldair Zárate.

Ya en el segundo tiempo, Santa Fe tuvo contragolpes que llevaron a la creación de jugadas de riesgo, y, de hecho, Luis Palacios volvió a influir con una asistencia para Hugo Rodallega que anotó el segundo y definitivo tanto. Pablo Repetto analizó las virtudes para lograr el triunfo.

PABLO REPETTO Y LA CLAVE PARA GANAR EL PARTIDO

Fue un partido complejo en el que los dos clubes buscaron la forma de anotar. Pablo Repetto afirmó que, “hicimos muy buenos primeros treinta minutos, generamos más que el rival, estábamos en ventaja. Esa jugada es virtud del ejecutante de esos goles que se ve pocas veces que nos empatan. Pudieron empatar por otra vía. Sabíamos que teníamos que estar ordenados y que iban a quedar espacios. Después del gol tuvimos la tranquilidad que quizás nos faltó en otros partidos y creo que estuvimos más cerca del tercero que ellos del segundo”.

En la planificación, el entrenador uruguayo priorizó en no darles espacios a Luciano Pons ni a Fabián Sambueza, “sabíamos las fortalezas del Bucaramanga, ha hecho muy bien las cosas que tiene un muy buen entrenador. Queríamos neutralizar a Sambueza, a Pons y lo primero era tratar de que no les llegara el balón a ellos. Esas son las virtudes que ellos tienen. En líneas generales minimizamos esas virtudes. Generamos situaciones en la ofensiva que era lo que esperábamos. Hay errores puntuales, pero creo que cometimos pocos errores”.

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Después de dos victorias, Repetto compartió cómo ha sido el proceso en lo anímico, “no es fácil porque empezó el año y ganamos la Superliga. Se van sumando jugadores, hoy no tuvimos a Puerta, Fagúndez, Lovera, Obrian, y así vamos sumando. Los resultados no eran los esperados. El haber ganado la Superliga, se viene la Copa y hay una gran ilusión que nos pudo jugar en contra no sumamos lo que queríamos. Es un presente que nos ilusiona y es pensar en lo que viene que es muy apretado. Esperamos contar con todos para estas instancias”.

¿ES EL MEJOR PARTIDO DE SANTA FE EN LO QUE VA DE LIGA BETPLAY? PABLO REPETTO RESPONDIÓ

Desde los primeros minutos se vio una propuesta clara de Santa Fe. Pablo Repetto no dudó, “creo que sí está entre los mejores partidos y se valora más por el rival. Los dos necesitamos los tres puntos. Si no ganábamos se nos complicaba un poco y por eso se valora y se pone entre los mejores partidos que hemos hecho en el semestre”.

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Además, Pablo Repetto recalcó que el plan se siguió al pie de la letra y eso facilitó, “en el momento que ellos estaban mejor no nos desordenamos y mantuvimos la calma. A partir de eso vino el segundo gol y después ni hablar en esos últimos 20, el partido anterior nos sirvió como experiencia para encarar este partido y no pasar zozobra. Ellos tuvieron el balón, pero prácticamente no tuvieron opciones y se hizo un gran partido, sobre todo en la parte defensiva”.